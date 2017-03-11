Андрей Послушайте люди. Не надо тут в комментах чушь писать что программа не работает. Всё работает! Руки у вас не из того места растут, вот у вас и не работает. Чтоб работало, переключите свой телефон в режим модема, а потом пробуйте. Программа супер! Мой айфон 4S LG и GM200 в лёгкую подружились, перекидываю хоть по одному контакту, хоть весь список. Теперь я могу все контакты удалить без проблем в айфоне. Всё просто! Можно писать смс-ки с программы и даже звонить. Да, не забудьте её купить чтоб работала)), ... ну или скачать таблетку с торрента.

| 3 | Ответить