Андрей про MOBILedit! Lite 7.6.1.4854 [05-12-2014]
Послушайте люди. Не надо тут в комментах чушь писать что программа не работает. Всё работает! Руки у вас не из того места растут, вот у вас и не работает. Чтоб работало, переключите свой телефон в режим модема, а потом пробуйте. Программа супер! Мой айфон 4S LG и GM200 в лёгкую подружились, перекидываю хоть по одному контакту, хоть весь список. Теперь я могу все контакты удалить без проблем в айфоне. Всё просто! Можно писать смс-ки с программы и даже звонить. Да, не забудьте её купить чтоб работала)), ... ну или скачать таблетку с торрента. | 3 | Ответить
TEKTON про MOBILedit! Lite 7.5.6.4317 [25-08-2014]
Как не плясал с бубном, не получилось соединить мой HAMMER H5
Анроид 4.2.2 по блютузу. :(
Пы.Сы. Русик не качайте. К этой верии не подходит и портит программу (потом не запускается). | | Ответить
jsv про MOBILedit! Lite 7.1.0.3719 [09-12-2013]
по бутузу ни с одним из трех телефонов не законектился!!! незачёт! | 2 | Ответить
николай про MOBILedit! Lite 6.9.0.2848 [07-05-2013]