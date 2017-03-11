MOBILedit! Lite для Windows

MOBILedit! Lite 9.0.0.21825

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Описание MOBILedit! Lite 9.0.0.21825Описание   Скачать MOBILedit! Lite 9.0.0.21825СКАЧАТЬ (36,57 Мб) Скриншоты MOBILedit! Lite 9.0.0.21825Скриншоты (6)   Статистика MOBILedit! Lite 9.0.0.21825Статистика   Отзывы о MOBILedit! Lite 9.0.0.21825Отзывы (51)  
Оцените программу!
3.98 из 5, всего оценок - 122
  • Рейтинг программы - 3.98 из 5
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MOBILedit! - программа позволяет управлять мобильным телефоном с персонального компьютера через Bluetooth, ИК-порт или кабель.

Вы можете легко скопировать фотографии с телефона или загрузить в него ваши любимые мелодии, логотипы, MP3, а также просматривать историю звонков и SMS сообщений.

Вы можете набирать номер, отправлять SMS, принимать телефонные вызовы, редактировать список контактов и играть в игры.

Особенности MOBILedit!:

  • уникальная открытая архитектура с драйверами телефонов и устанавливаемыми приложениями
  • связь через инфракрасный порт, Bluetooth или кабель
  • большое количество поддерживаемых телефонов
  • файловая система, позволяющая работать с мультимедиа контентом в телефоне, как мелодии, фотографии, MP3 файлы, темы и java приложения
  • мощный редактор телефонной книги в телефоне и на SIM карте
  • поиск и набор номера прямо с вашего ПК
  • отправка SMS сообщений с ПК
  • сортировка, чтение и архивация ваших SMS сообщений на жестком диске
  • архивирование и резервирование данных поможет вам восстановить информацию, на случай если вы потеряете ваш телефон
  • возможность играть в игры с телефона на ПК
  • возможность смены скинов программы из сети
  • полная поддержка MS Outlook

Список функциональных возможностей MOBILedit! постоянно расширяется за счет добавления новых подключаемых модулей и включения драйверов поддержки новых моделей телефонов.

Что нового в MOBILedit! Lite 9.0.0.21825?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты MOBILedit! Lite:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $25.00
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)17 / 137 242
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры

Отзывы о программе MOBILedit! Lite

Лаура про MOBILedit! Lite 7.8.2.6050 [30-03-2015]

Не работате дисплей,но тел включается,как достать смски помогите пожалуйста!!!)
16 | 11 | Ответить

Андрей про MOBILedit! Lite 7.6.1.4854 [05-12-2014]

Послушайте люди. Не надо тут в комментах чушь писать что программа не работает. Всё работает! Руки у вас не из того места растут, вот у вас и не работает. Чтоб работало, переключите свой телефон в режим модема, а потом пробуйте. Программа супер! Мой айфон 4S LG и GM200 в лёгкую подружились, перекидываю хоть по одному контакту, хоть весь список. Теперь я могу все контакты удалить без проблем в айфоне. Всё просто! Можно писать смс-ки с программы и даже звонить. Да, не забудьте её купить чтоб работала)), ... ну или скачать таблетку с торрента.
| 3 | Ответить

TEKTON про MOBILedit! Lite 7.5.6.4317 [25-08-2014]

Как не плясал с бубном, не получилось соединить мой HAMMER H5
Анроид 4.2.2 по блютузу. :(

Пы.Сы. Русик не качайте. К этой верии не подходит и портит программу (потом не запускается).
| | Ответить

jsv про MOBILedit! Lite 7.1.0.3719 [09-12-2013]

по бутузу ни с одним из трех телефонов не законектился!!! незачёт!
| 2 | Ответить

николай про MOBILedit! Lite 6.9.0.2848 [07-05-2013]

fly e 170 не поддерживается
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