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Photo Grid - Collage Maker для Android

Photo Grid - Collage Maker 6.21 для Android

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Описание Photo Grid - Collage Maker 6.21 для AndroidОписание   Скачать Photo Grid - Collage Maker 6.21 для AndroidСКАЧАТЬ (31,24 Мб) Скриншоты Photo Grid - Collage Maker 6.21 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Photo Grid - Collage Maker 6.21 для AndroidСтатистика   Отзывы о Photo Grid - Collage Maker 6.21 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Photo Grid - Collage Maker - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно быстро и легко превратить свою коллекцию фотографий в первоклассный коллаж.

Присутствует большое количество эффектов, рамок и фонов, инструментов для редактирования изображений, имеется экспорт коллажей и многое другое.

Основные возможности Photo Grid - Collage Maker:

  • Поддержка альбомной и портретной ориентации экрана.
  • Большое количество редактируемых стилей.
  • Возможность изменять расположение, фон.
  • Наличие разнообразных фильтров и рамок.
  • Возможность добавлять текст и наклейки.
  • В режиме редактирования можно передвигать, заменять, поворачивать и масштабировать фотографии.
  • Поддержка уведомлений.
  • Возможность делиться коллажами на Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, Picasa, Blogger, Tumblr и в др.
  • Выбор папки для сохранения готовых проектов.
  • Наличие функции оптимизации выходного фильтра.
Что нового в Photo Grid - Collage Maker 6.21 для Android?
  • Добавлены китайские шрифты.
  • Добавлено 6 фильтров розовой серии.
Скриншоты Photo Grid - Collage Maker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 253
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Photo Grid - Collage Maker

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