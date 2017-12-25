Plume for Twitter для Android

Plume for Twitter 6.28 для Android

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Описание Plume for Twitter 6.28 для AndroidОписание   Скачать Plume for Twitter 6.28 для AndroidСКАЧАТЬ (9,53 Мб) Скриншоты Plume for Twitter 6.28 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Plume for Twitter 6.28 для AndroidСтатистика   Отзывы о Plume for Twitter 6.28 для AndroidОтзывы (0)  
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Plume for Twitter - очень удобный и многофункциональный клиент для общения в популярном сервисе микроблогов Twitter.

Приложение позволяет вести несколько аккаунтов, имеет встроенный браузер и виджеты для домашнего экрана, поддерживает геотеги, предварительный просмотр изображений и многое другое.

Ключевые особенности Plume for Twitter:

  • Возможность вести несколько аккаунтов.
  • Наличие виджетов для домашнего экрана.
  • Функция предварительного просмотра изображений.
  • Наличие встроенного браузера.
  • Возможность отправки ссылок на фото с Twitter, Twitpic, Yfrog, MobyPicture, MyPict.me.
  • Поддержка геотаргетинг.
  • Автозавершение хештегов и имен пользователей.
  • Отображение профилей подписчиков и многое другое.
Скриншоты Plume for Twitter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 191
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Plume for Twitter

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