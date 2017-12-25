TweetCaster для Android

TweetCaster 9.2.7 для Android

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Описание TweetCaster 9.2.7 для AndroidОписание   Скачать TweetCaster 9.2.7 для AndroidСКАЧАТЬ (7,69 Мб) Скриншоты TweetCaster 9.2.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика TweetCaster 9.2.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о TweetCaster 9.2.7 для AndroidОтзывы (0)  
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TweetCaster - отличное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой удобный и многофункциональный клиент для общения в социальной сети Twitter.

Перечень доступных инструментов и возможностей приятно радует глаз - это и возможность отправлять твиты с нескольких аккаунтов, и наличие фотоэффектов, которые можно добавлять к фотографиям, и возможность одновременно публиковать сообщения в Twitter и Facebook, а также несколько типов виджетов для домашнего экрана, умные фильтры и списки, голосовой набор и многое другое.

Основные возможности TweetCaster:

  • Поддержка нескольких аккаунтов Twitter.
  • Одновременная публикация в Twitter и Facebook.
  • Уведомления о новых твитах, упоминаниях, сообщениях, а также действиях конкретного пользователя.
  • Возможность добавлять фильтры, эффекты и подписи к публикуемым фотографиям.
  • Возможность скрыть сообщения от раздражающих авторов или по ключевым словам в ленте без отмены подписки.
  • Наличие виджетов для домашнего экрана.
  • Возможность изменения внешнего вида приложения при помощи тем.
  • Умные фильтры и списки.
  • Расширенный поиск.
  • Возможность просмотра статистики.
  • Предварительный просмотр медиа контента.
  • Наличие голосового набора .
  • Возможность отложенной отправки твитов.
  • Возможность сохранять ссылки для чтения/просмотра позже, используя Pocket, Instapaper или Readability.
  • Выделение цветом ваших твитов, упоминаний, а также твитов конкретного пользователя.
  • Возможность использовать Twitlonger для твитов с длиной более 140 символов.
Скриншоты TweetCaster:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 181
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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