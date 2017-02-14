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Agar.io для Android

Agar.io 1.5.3 для Android

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Описание Agar.io 1.5.3 для AndroidОписание   Скачать Agar.io 1.5.3 для AndroidСКАЧАТЬ (23,09 Мб) Скриншоты Agar.io 1.5.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Agar.io 1.5.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Agar.io 1.5.3 для AndroidОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 3
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Agar.io - отличная онлайн-игра для Android, которая способна завладеть всем вашим вниманием на долгое время. Суть игры заключается в управлении небольшим кружком, летающем в пространстве и проглатывающим других кружков. Вокруг вас также кружатся другие сферы, одни из которых меньше вашей, другие - больше (причем некоторые намного больше).

Это все реальные игроки, и если маленькие для вас приходятся жертвой, то для больших вы приходитесь чем то вроде сладкой французской булочки, которую абсолютно все большие дядьки стараются проглотить. Задача игрока - умело лавировать между большими кружками, выживать как можно дольше, и при этом стараться съедать как можно больше мелюзги. И потом возможно вы сможете из жертвы превратиться в охотника.

В дополнение ко всем трудностям выживания, добавляется наличие на карте зеленых мин, столкновение с которыми приводит к тому, что ваша сфера разлетается на кучу мелких частиц, на которые тут же накидываются более проворные соперники.

В распоряжение игрока предоставляется два инструмента - один делит вашу сферу ровно пополам, а вторая позволяет стрелять небольшими очередями. Правильное использование этих инструментов возможно сможет продлить жизнь вашей сфере, поэтому стоит выработать несколько различных тактик с их применением.

Скриншоты Agar.io:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 913
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Agar.io отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Agar.io

Дима про Agar.io 1.1.1 для Android [01-12-2015]

Игра просто супер
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