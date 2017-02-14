Agar.io - отличная онлайн-игра для Android, которая способна завладеть всем вашим вниманием на долгое время. Суть игры заключается в управлении небольшим кружком, летающем в пространстве и проглатывающим других кружков. Вокруг вас также кружатся другие сферы, одни из которых меньше вашей, другие - больше (причем некоторые намного больше).

Это все реальные игроки, и если маленькие для вас приходятся жертвой, то для больших вы приходитесь чем то вроде сладкой французской булочки, которую абсолютно все большие дядьки стараются проглотить. Задача игрока - умело лавировать между большими кружками, выживать как можно дольше, и при этом стараться съедать как можно больше мелюзги. И потом возможно вы сможете из жертвы превратиться в охотника.

В дополнение ко всем трудностям выживания, добавляется наличие на карте зеленых мин, столкновение с которыми приводит к тому, что ваша сфера разлетается на кучу мелких частиц, на которые тут же накидываются более проворные соперники.

В распоряжение игрока предоставляется два инструмента - один делит вашу сферу ровно пополам, а вторая позволяет стрелять небольшими очередями. Правильное использование этих инструментов возможно сможет продлить жизнь вашей сфере, поэтому стоит выработать несколько различных тактик с их применением.