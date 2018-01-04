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KineMaster для Android

KineMaster 4.2.5.10079.GP для Android

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Описание KineMaster 4.2.5.10079.GP для AndroidОписание   Скачать KineMaster 4.2.5.10079.GP для AndroidСКАЧАТЬ (30,41 Мб) Скриншоты KineMaster 4.2.5.10079.GP для AndroidСкриншоты (7)   Статистика KineMaster 4.2.5.10079.GP для AndroidСтатистика   Отзывы о KineMaster 4.2.5.10079.GP для AndroidОтзывы (0)  
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4.40 из 5, всего оценок - 5
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KineMaster - бесплатный видеоредактор для Android, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для создания собственных видеороликов и клипов.

Приложение поддерживает полноценную работу с тайм-лентой, дает возможность обрезать видео, добавлять эффекты переходов, накладывать аудиодорожки и многое другое.

Основные возможности KineMaster:

  • Создание полноформатных видеороликов.
  • Поддержка drag-and-drop.
  • Возможность импорта видео, аудио и изображений.
  • Различные эффекты перехода.
  • Функции вращения видео и картинка в картинке.
  • Добавление комментариев в видео.
  • Поддержка полноценную работу с тайм-лентой.
  • Поддержка видео форматов MP4 (H.264 Baseline/Main/High профили + AAC LC), 3GP (H.264 Baseline/Main/High профили + AAC LC), MOV(H.264 + AAC LC).
  • Поддержка аудио форматов MP3, M4A, AAC.
  • Поддержка графических изображений JPG, PNG.
  • Звуко- и видеозапись в реальном времени.
Скриншоты KineMaster:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 325
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе KineMaster

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