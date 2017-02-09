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Билеты ПДД 2017 2016 для Android

Билеты ПДД 2017 2016 6.62 для Android

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Описание Билеты ПДД 2017 2016 6.62 для AndroidОписание   Скачать Билеты ПДД 2017 2016 6.62 для AndroidСКАЧАТЬ (17,68 Мб) Скриншоты Билеты ПДД 2017 2016 6.62 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Билеты ПДД 2017 2016 6.62 для AndroidСтатистика   Отзывы о Билеты ПДД 2017 2016 6.62 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 11
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Билеты ПДД 2017 2016 - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предназначено не только для обучающихся в автошколе, но и для водителей. Программа содержит полезную информацию, необходимую в дороге:

  • автокоды регионов России;
  • правила дорожного движения;
  • дорожные знаки ПДД;
  • таблицу штрафов ГИБДД;
  • последнюю редакцию 196 федерального закона;
  • секреты по сохранению прав.

Все билеты соответствуют официальным билетам 2016-2017 годов. В приложении доступна симуляция реального экзамена ПДД (20 случайных вопросов за 20 минут), после прохождения экзамена вы можете просмотреть свои ответы и пояснения к ответам билетов. Таблица кодов номеров машин поможет определить регион регистрации транспортного средства.

Скриншоты Билеты ПДД 2017 2016:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 7 348
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы - Обучающий софт - Авто

Отзывы о программе Билеты ПДД 2017 2016

Admin

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