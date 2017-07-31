ruKeyboard 1.6.0r88 для Android
ruKeyboard — экранная клавиатура для Android-устройств с поддержкой русской и украинской раскладок (йцукен, яшерты, мини, фонет). Поддерживается транслитерация ввода
Emoji Keyboard Pro 4.2.2 для Android
Emoji Keyboard Pro – приложение для замены стандартной клавиатуры с большой коллекцией эмодзи для выражения вашего настроения. Привлекательный дизайн,
Ganada IME for Korean 0.9.4 для Android
Ganada IME for Korean - экранная клавиатура для корейского языка для Android-смартфонов. Имеет большое количество настроек и возможностей. Удержание большинства
PPSSPP 1.4.2 для Android
PPSSPP- с помощью этого симулятора можно установить PSP-игры от Sony на ваш Android. Наслаждайтесь любимыми играми (Persona 2, Dragon Ball Z, Little Big Planet,
aFlashLight 1.0 для Android
aFlashLight - программа для Android, превращающая ваш коммуникатор в фонарик
Better Terminal Emulator Magic 3.02 для Android
Better Terminal Emulator Magic - эмулятор Linux-терминала для Android-коммуникаторов. Как известно, в основе ОС Android лежит Linux. И раскрыть весь потенциал этой