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Билеты ПДД 2017 для Android

Билеты ПДД 2017 7.1 для Android

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Описание Билеты ПДД 2017 7.1 для AndroidОписание   Скачать Билеты ПДД 2017 7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (18,07 Мб) Скриншоты Билеты ПДД 2017 7.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Билеты ПДД 2017 7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Билеты ПДД 2017 7.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Билеты ПДД 2017 - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предназначено не только для обучающихся в автошколе, но и для водителей. Программа содержит полезную информацию, необходимую в дороге:

  • автокоды регионов России;
  • правила дорожного движения;
  • дорожные знаки ПДД;
  • таблицу штрафов ГИБДД;
  • последнюю редакцию 196 федерального закона;
  • секреты по сохранению прав.

Все билеты соответствуют официальным билетам 2016-2017 годов. В приложении доступна симуляция реального экзамена ПДД (20 случайных вопросов за 20 минут), после прохождения экзамена вы можете просмотреть свои ответы и пояснения к ответам билетов. Таблица кодов номеров машин поможет определить регион регистрации транспортного средства.

Скриншоты Билеты ПДД 2017:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 7 585
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы - Обучающий софт - Авто
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Отзывы о программе Билеты ПДД 2017

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