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Adblock Browser для iOS

Adblock Browser 1.5.2 для iPhone, iPad

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Описание Adblock Browser 1.5.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Adblock Browser 1.5.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (31.9 Мб) Скриншоты Adblock Browser 1.5.2 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Adblock Browser 1.5.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Adblock Browser 1.5.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Adblock Browser - необычный браузер от разработчиков известного блокировщика рекламы Adblock Plus, который по умолчанию "режет" раздражающую рекламу, избавляя Вас от необходимости искать и устанавливать для этого дополнительные инструменты. Такая блокировка рекламных баннеров и всплывающих сообщений, кроме визуального улучшения, существенно сократит потребление интернет-трафика (важно при мобильном пакете подключения к Интернету), ускорит загрузку страниц и сэкономит заряд аккумулятора.

Кроме этого, Adblock Browser уменьшает риск заражения Вашего смартфона или планшета вредоносным ПО, а также защищает личные приватные данные, повышая общий уровень конфиденциальности.

Их настроек в Adblock Browser можно выделить создание списка Избранного, удобное переключение между вкладками, определение поисковой системы DuckDuckGo (по умолчанию) или Google, отключение/включение плагина Adblock Plus, разрешение ненавязчивой рекламы, блокировку доменов с вредоносным ПО, блокировку отслеживания и др.

Основные особенности Adblock Browser:

  • Возможность блокировки рекламы на всех сайтах и ресурсах.
  • Добавление любимых сайтов в закладки.
  • Сохранение статей для последующего чтения.
  • Настройка поисковых систем.
  • Настройка подписок блокирования рекламы.
  • Разрешение (при необходимости) ненавязчивой рекламы.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Adblock Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 215
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Браузеры
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Отзывы о программе Adblock Browser

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