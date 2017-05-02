Adblock Browser - необычный браузер от разработчиков известного блокировщика рекламы Adblock Plus, который по умолчанию "режет" раздражающую рекламу, избавляя Вас от необходимости искать и устанавливать для этого дополнительные инструменты. Такая блокировка рекламных баннеров и всплывающих сообщений, кроме визуального улучшения, существенно сократит потребление интернет-трафика (важно при мобильном пакете подключения к Интернету), ускорит загрузку страниц и сэкономит заряд аккумулятора.

Кроме этого, Adblock Browser уменьшает риск заражения Вашего смартфона или планшета вредоносным ПО, а также защищает личные приватные данные, повышая общий уровень конфиденциальности.

Их настроек в Adblock Browser можно выделить создание списка Избранного, удобное переключение между вкладками, определение поисковой системы DuckDuckGo (по умолчанию) или Google, отключение/включение плагина Adblock Plus, разрешение ненавязчивой рекламы, блокировку доменов с вредоносным ПО, блокировку отслеживания и др.

Основные особенности Adblock Browser: