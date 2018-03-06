Syncplay для Windows

Syncplay 1.5.2

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Описание Syncplay 1.5.2Описание   Скачать Syncplay 1.5.2СКАЧАТЬ (8,92 Мб) Скриншоты Syncplay 1.5.2Скриншоты (5)   Статистика Syncplay 1.5.2Статистика   Отзывы о Syncplay 1.5.2Отзывы (0)  
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Syncplay - отличное приложение для синхронизации воспроизведения видеоплееров на компьютерах по всему миру. Теперь, если Вам захотелось посмотреть новый фильм совместно с другом или второй половинкой, находясь при этом в совершенно разных местах, то именно Syncplay предоставит такую возможность. Каждому пользователю не надо скачивать файл на свой ПК и по общей команде запускать его воспроизведение - достаточно кому-либо создать сервер, а остальным присоединиться к трансляции, тогда Syncplay будет удалённо синхронизировать воспроизведение, перемотку, паузы во всех плеерах сразу.

Syncplay поддерживает работу такими популярными медиа плеерами как VLC и MPC-HC. Чтобы начать вещание никакие специфические знания не потребуются - в программу уже включено несколько общественных серверов, Вам останется только выбрать любой понравившийся, указать номер комнаты (по своему желанию), определиться с проигрывателем и непосредственно файлом для воспроизведения. После этого у Вас откроется окошко с элементами управления (пауза, перемотка и др.) и списком подключенных пользователей. Когда все собрались, то можно запускать фильм и синхронно наслаждаться его просмотром. Стоит отметить, что воспроизводить можно как локальные файлы на ПК, так и потоковое видео по URL-ссылке.

К сожалению, пока что в Syncplay нет своего собственного чата, поэтому для общения внутри группы придется использовать сторонние клиенты (например, Skype или любой ICQ-менеджер).

Скриншоты Syncplay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 481
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое
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