EUNA 2.2 для Android EUNA - приложение, содержащее гимны всех 27 стран, входящих в Евросоюз. Имеется мелодия каждого гимна и текст в переводе на английский язык Викторина Столицы стран мира 3.0.12 для Android Викторина Столицы стран мира – викторина поможет запомнить все существующие столицы в мире. В игре предлагается попробовать 10 уровней сложности, набрать самое Flagpole Lite 1.0.3 для Android Flagpole Lite - программа, которая поможет выучить флаги различных стран мира. Вам предлагается флаг и несколько стран на выбор. В случае неверного ответа программа

Let's Play With Knowledge 2.1.1 для Android Let's Play With Knowledge - программа для проверка ваших знаний в области иностранных языков, математики и географии. Процесс обучения выполнен в виде игры, которая Where Is It? 1.5.1 для Android Where Is It? - викторина на знание географии. Вам предлагается глядя на фотографию ответить в какой части света, стране или в каком городе она была сделана GeoMaster 1.2 для Android GeoMaster - игра для Android, в которой вам предлагается проверить свои знания географии и географических карт. Вам предлагается участок карты мира с отмеченной