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Страны мира для Android

Страны мира 2.31 для Android

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Описание Страны мира 2.31 для AndroidОписание   Скачать Страны мира 2.31 для AndroidСКАЧАТЬ (9 Мб) Скриншоты Страны мира 2.31 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Страны мира 2.31 для AndroidСтатистика   Отзывы о Страны мира 2.31 для AndroidОтзывы (0)  
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Страны мира - отличная возможность не только выучить «на зубок» все страны мира, но и проверить свои знания в нескольких игровых режимах, выполненных в форме викторины.

С помощью приложения можно узнать какой у страны национальный флаг, денежная единица, государственный язык, форма правления, столица, занимаемая территория, количество и плотность населения, а также Интернет-домен и телефонный код.

Кроме этого из окна программы можно перейти на страницу описания выбранной страны в Википедии или посмотреть ее расположение на мировой карте. Присутствует возможность сортировать страны по континентам. Имеется встроенный поиск. Полученные знания можно проверить в нескольких игровых режимах (Спринт, Столица и Флаг).

Основные возможности программы Страны мира:

  • Актуальная информация по 195 странам мира.
  • Три игровых режима в форме викторины.
  • Встроенный поиск.
  • Сортировка стран по континентам.
  • Возможность перехода на страницу описания страны в Википедии.
  • Просмотр расположения страны на мировой карте.
Скриншоты Страны мира:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 451
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГеография - Обучающий софт
 Программа Страны мира отмечена редакцией SoftPortal.com
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