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EMCO Ping Monitor для Windows

EMCO Ping Monitor Free 5.2.9.4821

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Описание EMCO Ping Monitor Free 5.2.9.4821Описание   Скачать EMCO Ping Monitor Free 5.2.9.4821СКАЧАТЬ (61 Мб) Скриншоты EMCO Ping Monitor Free 5.2.9.4821Скриншоты (2)   Статистика EMCO Ping Monitor Free 5.2.9.4821Статистика   Отзывы о EMCO Ping Monitor Free 5.2.9.4821Отзывы (0)  
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EMCO Ping Monitor - достаточно удобный инструмент для отслеживания подключения сайта к сети и проверки доступности нужных хостов. Укажите требуемые для контроля хосты (локальный адрес или совершенно произвольный в Интернете), и приложение с определенной периодичностью начнет пинговать такие адреса, сообщая о прерывании или возобновлении связи.

Кроме этого, Ping Monitor покажет всю доступную информацию о хосте: время пинга, количество и промежутки отключений, процент пинга, среднее время отклика и другие показатели. В общем, если у Вас есть необходимость мониторить подключение и доступность своего сайта в сети, то приложение поможет в этом, предоставляя полноценные статистические данные о всех указанных хостах.

Скриншоты EMCO Ping Monitor:

Статус программы Бесплатная | Цена: мониторинг только 5
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 367
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг

Отзывы о программе EMCO Ping Monitor

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