EMCO Ping Monitor - достаточно удобный инструмент для отслеживания подключения сайта к сети и проверки доступности нужных хостов. Укажите требуемые для контроля хосты (локальный адрес или совершенно произвольный в Интернете), и приложение с определенной периодичностью начнет пинговать такие адреса, сообщая о прерывании или возобновлении связи.

Кроме этого, Ping Monitor покажет всю доступную информацию о хосте: время пинга, количество и промежутки отключений, процент пинга, среднее время отклика и другие показатели. В общем, если у Вас есть необходимость мониторить подключение и доступность своего сайта в сети, то приложение поможет в этом, предоставляя полноценные статистические данные о всех указанных хостах.