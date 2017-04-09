10AppsManager для Windows

10AppsManager 2.0.0

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Описание 10AppsManager 2.0.0Описание   Скачать 10AppsManager 2.0.0СКАЧАТЬ (81 Кб) Скриншоты 10AppsManager 2.0.0Скриншоты (3)   Статистика 10AppsManager 2.0.0Статистика   Отзывы о 10AppsManager 2.0.0Отзывы (0)  
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3.63 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.63 из 5
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10AppsManager - небольшое удобное портативное приложение для быстрого и комфортного удаления предустановленных программ в операционной системе Windows 10. Новая операционка "десятка" поставляется с набором утилит, которые, по мнению Microsoft, должны помочь пользователям более продуктивно работать и получать дополнительное удовольствие от встроенных сервисов. Однако не все эти утилиты полезны и нужны, а многие пользователи даже не знают о их существовании.

Если Вы хотите избавиться от таких программ, освободив на своем ПК дополнительное место и упорядочив меню с приложениями, то можно это сделать через командную строку, что не удобно и требует определенного опыта, а можно воспользоваться специально разработанным для этого ПО.

Имеет простой интерфейс без каких бы то ни было настроек. После его запуска откроется окошко с иконками предустановленных в Windows 10 утилит, а именно: 3D Builder, Alarms, Calculator, Camera, Film & TV, Get Office, Get Skype, Get Started, Mail and Calendar, Maps, Money, Music, News, OneNote, People, Phone Companion, Photos, Solitaire, Sports, Store, Voice Recorder, Weather, Xbox. Кликните на ненужную Вам программу и подтвердите деинсталляцию. Когда удаление завершится, Вы можете зайти через меню "Пуск" в список своих программ и убедиться, что выбранная утилита действительно исчезла.

Если есть необходимость вернуть ранее удаленное приложение, то нажмите на кнопку "Reinstall", где Вы получите инструкции по восстановлению пакета встроенных приложений.

Что нового в 10AppsManager 2.0.0?
  • Добавлено 11 приложений, которые можно удалять с помощью данного инструмента.
  • Небольшие изменения интерфейса.
  • Автоматизирована задача переустановки приложения.
  • Добавлена возможность деинсталлировать все приложения по умолчанию одновременно.
  • Изменены настройки привилегированного пользователя. Теперь приложение автоматически запрашивает доступ администратора. Нет необходимости вручную делать это.
  • Изменена информация о сборке и обновлен номер версии.
Скриншоты 10AppsManager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)12 / 5 839
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы - Настройка, оптимизация
 Вирусов нет в 10AppsManager 1.0 (16 Сентябрь 2015)

Отзывы о программе 10AppsManager

Admin

Отзывов о программе 10AppsManager 2.0.0 пока нет, можете добавить...

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