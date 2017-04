10AppsManager - небольшое удобное портативное приложение для быстрого и комфортного удаления предустановленных программ в операционной системе Windows 10. Новая операционка "десятка" поставляется с набором утилит, которые, по мнению Microsoft, должны помочь пользователям более продуктивно работать и получать дополнительное удовольствие от встроенных сервисов. Однако не все эти утилиты полезны и нужны, а многие пользователи даже не знают о их существовании.

Если Вы хотите избавиться от таких программ, освободив на своем ПК дополнительное место и упорядочив меню с приложениями, то можно это сделать через командную строку, что не удобно и требует определенного опыта, а можно воспользоваться специально разработанным для этого ПО.

Имеет простой интерфейс без каких бы то ни было настроек. После его запуска откроется окошко с иконками предустановленных в Windows 10 утилит, а именно: 3D Builder, Alarms, Calculator, Camera, Film & TV, Get Office, Get Skype, Get Started, Mail and Calendar, Maps, Money, Music, News, OneNote, People, Phone Companion, Photos, Solitaire, Sports, Store, Voice Recorder, Weather, Xbox. Кликните на ненужную Вам программу и подтвердите деинсталляцию. Когда удаление завершится, Вы можете зайти через меню "Пуск" в список своих программ и убедиться, что выбранная утилита действительно исчезла.

Если есть необходимость вернуть ранее удаленное приложение, то нажмите на кнопку "Reinstall", где Вы получите инструкции по восстановлению пакета встроенных приложений.