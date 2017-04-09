NkTimeTracker для Windows

NkTimeTracker 3.02

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Описание NkTimeTracker 3.02Описание   Скачать NkTimeTracker 3.02СКАЧАТЬ (551 Кб) Скриншоты NkTimeTracker 3.02Скриншоты (7)   Статистика NkTimeTracker 3.02Статистика   Отзывы о NkTimeTracker 3.02Отзывы (0)  
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NkTimeTracker - простая и наглядная программа для контроля и учета времени, проведенного за работой на компьютере. Теперь Вы сможете точно понять, куда же тратится Ваше драгоценное время при использовании ПК.

Программа NkTimeTracker загружается вместе с операционной системой и производит запись времени, которое Вы уделили той или иной программе: фиксируется именно время активного использования приложения, а остальные запущенные программы не учитываются. Таким образом, в конце рабочего дня (или в любое другое удобное время) Вы сможете оценить, как много потрачено времени на работу с документом, сервисом, проектом и т.д.

Помимо этого, в NkTimeTracker ведется подробная статистика не только использованных программ, но и самих документов, которые открывались в этих программах (например, названия заголовков писем в почтовых программах), и сайтов, которые просматривались браузерами (поддерживаются все web-обозреватели).

Также NkTimeTracker позволяет связывать использование какого-либо приложения или документа с неким виртуальным состоянием Вашей работы. Это виртуальное состояние имеет шесть независимых параметров: Проект, Клиент, Пользователь, Компьютер, Метка, Активность. NkTimeTracker умеет их автоматически переключать в зависимости от программы и документа с которым Вы работаете в данный момент.

В программе есть возможность организовывать перерывы в работе с заданной периодичностью. На круговой диаграмме можно наблюдать остаток времени до каждого перерыва.

Весьма удобно реализован раздел отчетов, где Вам предоставляется полная картинка использования ПК за определенный промежуток времени.

В целом, NkTimeTracker действительно полезное приложение, которое позволит более плодотворно использовать свое время при работе над проектом или документом, организовав рабочий процесс более рационально.

Скриншоты NkTimeTracker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 258
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе NkTimeTracker

Admin

Отзывов о программе NkTimeTracker 3.02 пока нет, можете добавить...

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