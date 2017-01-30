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Paper Toss Boss для Android

Paper Toss Boss 2.0.4 для Android

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Описание Paper Toss Boss 2.0.4 для AndroidОписание   Скачать Paper Toss Boss 2.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (39,22 Мб) Скриншоты Paper Toss Boss 2.0.4 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Paper Toss Boss 2.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Paper Toss Boss 2.0.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Paper Toss Boss - продолжение популярной игры Paper Toss, в которой вам надо поразить бумажным шариком мусорное ведро. Работающий в помещении вентилятор по прежнему усложняет задачу, заставляя вносить поправки на силу воздушного потока, направление и сила которого отображается перед броском.

Во второй части разработчики добавили в игру анимированные 3D-объекты, что добавляет уровням динамичности. Так к примеру можно попытаться забросить шарик в мусорное ведро, которое держит в руках прыщавый стажер, катающийся по офису на стуле. В совокупности с вентилятором, это значительно усложняет вашу задачу.

Также можно испытать свои силы в кабинете босса, зале ожидания аэропорта, кладовке, туалете и др. При этом другие работники могут реагировать на ваши броски: секретарша аплодирует при удачных попаданиях, а мрачный тип в очках неодобрительно покачивает головой если скомканная бумага прилетает в его сторону.

Кроме этого бумажный шарик взаимодействует с объектами согласно всех законов физики, поэтому можно пытаться попасть в цель, срикошетив от спящей физиономии начальника.

Скриншоты Paper Toss Boss:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 112
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
 Программа Paper Toss Boss отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Paper Toss Boss

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