Paper Toss Boss - продолжение популярной игры Paper Toss, в которой вам надо поразить бумажным шариком мусорное ведро. Работающий в помещении вентилятор по прежнему усложняет задачу, заставляя вносить поправки на силу воздушного потока, направление и сила которого отображается перед броском.

Во второй части разработчики добавили в игру анимированные 3D-объекты, что добавляет уровням динамичности. Так к примеру можно попытаться забросить шарик в мусорное ведро, которое держит в руках прыщавый стажер, катающийся по офису на стуле. В совокупности с вентилятором, это значительно усложняет вашу задачу.

Также можно испытать свои силы в кабинете босса, зале ожидания аэропорта, кладовке, туалете и др. При этом другие работники могут реагировать на ваши броски: секретарша аплодирует при удачных попаданиях, а мрачный тип в очках неодобрительно покачивает головой если скомканная бумага прилетает в его сторону.

Кроме этого бумажный шарик взаимодействует с объектами согласно всех законов физики, поэтому можно пытаться попасть в цель, срикошетив от спящей физиономии начальника.