Программы для Android » Видео » другое » Mirrativ 7.2.0 для Android
Mirrativ для Android

Mirrativ 7.2.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Mirrativ 7.2.0 для AndroidОписание   Скачать Mirrativ 7.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (54,98 Мб) Скриншоты Mirrativ 7.2.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Mirrativ 7.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mirrativ 7.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mirrativ - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно транслировать в Интернет абсолютно все что происходит на экране вашего мобильного устройства, будь то игра, приложение или просто серфинг по сети.

У стримера присутствует возможность взаимодействовать со своими зрителями в режиме реального времени, читать их комментарии, добавлять к трансляции видео с фронтальной камеры, используя эффект Картинка в картинке, а фоловеры могут оставлять свои отзывы к трансляции, искать и подписываться на выбранных авторов, получать уведомления о начале стрима и др.

Скриншоты Mirrativ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 286
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Бизон ТВ 1.0.440 для Android

Бизон ТВ – онлайн-телевидение с эфирными и кабельными телеканалами в отличном качестве. Часть каналов находится в открытом доступе, а остальные доступны в

Dubsmash 2.22.0 для Android

Dubsmash – создавайте смешные ролики с собой в главной роли. Под фонограмму произносите известные фразы и цитаты и делитесь с друзьями забавными результатами.

Мои Медиа Файлы 6.8 для Android

Мои Медиа Файлы – с помощью одного приложения можно открывать и просматривать вашу коллекцию музыки, видео, фотографий и документов. Все файлы будут разбиты по

MEGOGO.NET 2.9.31 для Android

MEGOGO.NET – крупнейший онлайн-кинотеатр предложит вам более 24 000 видео в высоком качестве, включая фильмы, сериалы, мультфильмы. В приложении доступны

CamOnRoad 0.0.87 для Android

CamOnRoad – позволит использовать Android-устройство в качестве автомобильного видеорегистратора и GPS-навигатора. Записанные файлы можно хранить как на самом

Видео для ВК 4.5.3 для Android

Видео для ВК – скачивайте видео из социальной сети ВКонтакте в удобную для вас папку на устройстве. В приложении присутствует поиск, где по имени исполнителя или

скачать Adguard

Отзывы о программе Mirrativ

Admin

Отзывов о программе Mirrativ 7.2.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 