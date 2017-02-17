EMCO WakeOnLan для Windows

EMCO WakeOnLan 1.4.0.895

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Описание EMCO WakeOnLan 1.4.0.895Описание   Скачать EMCO WakeOnLan 1.4.0.895СКАЧАТЬ (58,11 Мб) Скриншоты EMCO WakeOnLan 1.4.0.895Скриншоты (6)   Статистика EMCO WakeOnLan 1.4.0.895Статистика   Отзывы о EMCO WakeOnLan 1.4.0.895Отзывы (0)  
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EMCO WakeOnLan - бесплатная программа, которая предназначена для удаленного администрирования по локальной сети.

С помощью утилиты можно легко включить один или одновременно несколько компьютеров, поддерживаются сети любого масштаба, присутствует функция обнаружения MAC-адреса удаленных ПК, отправка пакетов одновременно к нескольким ПК и многое другое.

Основные возможности Wake On LAN:

  • Удаленное включение одного или нескольких компьютеров.
  • Встроенный планировщик.
  • Возможность использовать несколько методов пакетной передачи (в зависимости от конфигурации сети).
  • Возможность вручную указать удаленный порт UDP.
  • Поддержка локальных сетей любой конфигурации.
  • Сканирование MAC-адресов удаленных ПК.
Скриншоты EMCO WakeOnLan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 200
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование

Отзывы о программе EMCO WakeOnLan

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