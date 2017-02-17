EMCO WakeOnLan - бесплатная программа, которая предназначена для удаленного администрирования по локальной сети.
С помощью утилиты можно легко включить один или одновременно несколько компьютеров, поддерживаются сети любого масштаба, присутствует функция обнаружения MAC-адреса удаленных ПК, отправка пакетов одновременно к нескольким ПК и многое другое.
Основные возможности Wake On LAN:
- Удаленное включение одного или нескольких компьютеров.
- Встроенный планировщик.
- Возможность использовать несколько методов пакетной передачи (в зависимости от конфигурации сети).
- Возможность вручную указать удаленный порт UDP.
- Поддержка локальных сетей любой конфигурации.
- Сканирование MAC-адресов удаленных ПК.