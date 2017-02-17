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5 EMCO WakeOnLan - бесплатная программа, которая предназначена для удаленного администрирования по локальной сети. С помощью утилиты можно легко включить один или одновременно несколько компьютеров, поддерживаются сети любого масштаба, присутствует функция обнаружения MAC-адреса удаленных ПК, отправка пакетов одновременно к нескольким ПК и многое другое. Основные возможности Wake On LAN: Удаленное включение одного или нескольких компьютеров.

Встроенный планировщик.

Возможность использовать несколько методов пакетной передачи (в зависимости от конфигурации сети).

Возможность вручную указать удаленный порт UDP.

Поддержка локальных сетей любой конфигурации.

Сканирование MAC-адресов удаленных ПК.