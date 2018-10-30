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Программа для рерайтеров для Windows

Программа для рерайтеров 2.2

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Описание Программа для рерайтеров 2.2Описание   Скачать Программа для рерайтеров 2.2СКАЧАТЬ (20,03 Мб) Скриншоты Программа для рерайтеров 2.2Скриншоты (12)   Статистика Программа для рерайтеров 2.2Статистика   Отзывы о Программа для рерайтеров 2.2Отзывы (9)  
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3.89 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.89 из 5
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Программа для рерайта - полезная программа для рерайтеров, которая подойдет как для новичков, чтобы благополучно втянуться в работу, так и для опытных рерайтеров и копирайтеров, которая повысит их продуктивность и быстроту выполнения заданий.

Приложение имеет два окна: в одном из них пишется уникальный текст задания, в другом расположены семь вкладок, в которых можно размещать найденный в Интернете материал. Это позволит сократить затраты времени на переключениями между окнами текстового файла и браузера с множеством открытых кладок в нем.

Неизменным условием рерайта остается уникальность. В программе есть удобная функция подсветки слов, которые совпадают со словами скопированных текстов во вкладках. Рерайт станет качественнее, потому что сразу будет видно на сколько много повторов уже есть в тексте, что может повлиять на уникальность.

Особенности Программы для рерайта:

  • Окно для ввода "ключей", которые постоянно будут на виду и ни что не будет упущено или забыто. Также использованные ключевые фразы удобно подсвечиваются в тексте от чего их можно легко найти.
  • Семь вкладок с редакторами, для вставки оригинальных текстов из сайтов. Помогут сэкономить время на постоянных переключениях между редактором и браузером.
  • Функция быстрого перехода на сайты для проверки задания на уникальность, тошнотность (СЕО-анализ) и орфографию.
  • База (20 000 слов) синонимов, к которой можно добраться всего лишь клацнув мышью на слове и сразу увидеть все возможные варианты замены слова. Функция доступна как для уникального текста, так и для материалов скопированных во вкладках.
  • Окно для написания плана, на который можно посмотреть или отредактировать, нажав всего одну кнопку.
  • Удобный поиск по тексту. При вводе необходимого слова в сторку поиска, в тексте сразу будут выделены все слова отдельным цветом. Что будет хорошим помощником в случае, если тошнотность слишком большая и нужно срочно уменьшить количество какого-либо повтора в тексте.
  • Удобные кнопки для частых действий заменят вам CTRL+C и CTRL+V.
  • История сохранений, то есть можно открыть любой текст сохраненный ранее, обеспечена на случай чрезвычайного происшествия (выключение компьютера, сбой в системе и т.д.), а текст давно не сохранялся. На этот случай есть кнопка "Открыть последний документ" и программа выдаст полный документ до последнего написанного слова написанного до сбоя.
  • Сохранение финального текста в Word.
  • Таймер проработанного времени.
Что нового в Программа для рерайтеров 2.2?
  • исправлены ошибки подсветки
  • упрощена форма оплаты
Скриншоты Программа для рерайтеров:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 200 руб.
Ограничение в работе программы10 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 940
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Программа для рерайтеров

Игорь про Программа для рерайтеров 0.12 [13-10-2018]

Данная программа уже устарела.
на сайте http://rewrite.su есть более новая версия
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Борис про Программа для рерайтеров 0.12 [02-04-2018]

А если использовал 10 запусков, а потом заплатил 200 руб? Дальше что? Опять 10 запуской и снова 200 руб?
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Игорь в ответ Борис про Программа для рерайтеров 0.12 [12-09-2018]

После активации можно будет бесконечно раз запускать на этом компьютере
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Слон про Программа для рерайтеров 0.12 [25-10-2017]

Ограничение: 10 запусков программы, потом платить 200 рублей. А можно просто комп не выключать и не закрывать программу :)
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ken про Программа для рерайтеров 0.12 [25-10-2017]

200 рублей - не совсем бесплатно. Брехня
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Игорь Горбунов в ответ ken про Программа для рерайтеров 0.12 [25-10-2017]

В описании программы написано: Условно-бесплатная | Цена: 200 руб.
Никто никого не обманывает
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Юзер про Программа для рерайтеров 0.12 [14-12-2015]

Спасибо, за такую отличную программу. Очень помогает и облегчает работу.
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