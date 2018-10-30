Оцените программу!

3.89 из 5, всего оценок - 9 Рейтинг программы - 3.89 из 5

1

2

3

4

5 Программа для рерайта - полезная программа для рерайтеров, которая подойдет как для новичков, чтобы благополучно втянуться в работу, так и для опытных рерайтеров и копирайтеров, которая повысит их продуктивность и быстроту выполнения заданий. Приложение имеет два окна: в одном из них пишется уникальный текст задания, в другом расположены семь вкладок, в которых можно размещать найденный в Интернете материал. Это позволит сократить затраты времени на переключениями между окнами текстового файла и браузера с множеством открытых кладок в нем. Неизменным условием рерайта остается уникальность. В программе есть удобная функция подсветки слов, которые совпадают со словами скопированных текстов во вкладках. Рерайт станет качественнее, потому что сразу будет видно на сколько много повторов уже есть в тексте, что может повлиять на уникальность. Особенности Программы для рерайта: Окно для ввода "ключей", которые постоянно будут на виду и ни что не будет упущено или забыто. Также использованные ключевые фразы удобно подсвечиваются в тексте от чего их можно легко найти.

Семь вкладок с редакторами, для вставки оригинальных текстов из сайтов. Помогут сэкономить время на постоянных переключениях между редактором и браузером.

Функция быстрого перехода на сайты для проверки задания на уникальность, тошнотность (СЕО-анализ) и орфографию.

База (20 000 слов) синонимов, к которой можно добраться всего лишь клацнув мышью на слове и сразу увидеть все возможные варианты замены слова. Функция доступна как для уникального текста, так и для материалов скопированных во вкладках.

Окно для написания плана, на который можно посмотреть или отредактировать, нажав всего одну кнопку.

Удобный поиск по тексту. При вводе необходимого слова в сторку поиска, в тексте сразу будут выделены все слова отдельным цветом. Что будет хорошим помощником в случае, если тошнотность слишком большая и нужно срочно уменьшить количество какого-либо повтора в тексте.

Удобные кнопки для частых действий заменят вам CTRL+C и CTRL+V.

История сохранений, то есть можно открыть любой текст сохраненный ранее, обеспечена на случай чрезвычайного происшествия (выключение компьютера, сбой в системе и т.д.), а текст давно не сохранялся. На этот случай есть кнопка "Открыть последний документ" и программа выдаст полный документ до последнего написанного слова написанного до сбоя.

Сохранение финального текста в Word.

Таймер проработанного времени. Что нового в Программа для рерайтеров 2.2?

исправлены ошибки подсветки

упрощена форма оплаты