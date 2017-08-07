FastCopy для Windows

FastCopy 3.32

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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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FastCopy - небольшая, но весьма удобная утилита от японских разработчиков, которая пригодится для быстрого копирования и удаления файлов. Кроме удобного удаления или копирования указанных файлов, эта программа позволяет также синхронизировать и перемещать данные. Особенно полезен этот инструмент для работы с большими файлами, которые не всегда обрабатываются стандартными способами.

Не лишней оказалась и реализованная функция фильтрации, в которой Вы можете указать дополнительные требования к файлам, например, содержащим определенные знаки юникода в имени или количество знаков, превышающее установленный лимит.

Интерфейс FastCopy минималистичен, и хотя русской локализации нет, но понять основные принципы и возможности приложения достаточно просто.

Стоит также отметить, что FastCopy очень не требователен к системным ресурсам и никак не влияет на другие задачи, выполняемые Вами на ПК.

Скриншоты FastCopy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 358
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе FastCopy

Alex про FastCopy 3.13 [27-04-2016]

прога хорошая, установки не требует, но killcopy 2.85 быстрее (тестировал на вин 8.1)
папка с кучей файлов 1,5 Гб
killcopy за 56 сек
fastcopy за 1 мин 10 сек
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(ерж про FastCopy 3.08 [16-11-2015]

Неплохая программка, пользуюсь старой её портативной версией с русским языком.
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