DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по
CTSFaceFinder 2.1.0
CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в
Duplicate Cleaner 4.0.5 Free
Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые
Everything 1.4.1.877
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
TreeSize Free 4.0.3.372
TreeSize - полезная портативная утилита, которая поможет вам сориентироваться и понять, чем же заполнено дисковое пространство компьютера
Duplicate Remover Free 1.5
Duplicate Remover Free - простая программа, которая поможет вам легко найти и удалить дубликаты файлов. С ее помощью вы сможете освободить дисковое пространство и