AOMEI OneKey Recovery - очень простой в использовании инструмент для создания резервных копий образов операционной системы Windows с возможностью восстановления что называется "в один клик". Ни одна операционка не совершенна, и в результате вирусной атаки, внутренних сбоев или полного краса ОС Вы можете потерять важные данные, да и повозиться с переустановкой "оси" придется. Для того, чтобы обезопасить себя от таких неприятностей используются механизмы резервного копирования как отдельно данных, так и всей системы в целом.

Программа создает специальный скрытый раздел восстановления, где хранится бекап операционки. В случае необходимости "откатиться" до более раннего и стабильного состояния ОС, Вы легко это сделаете без специальных знаний и навыков.

Работать с инструментом очень просто и легко. Разработчики приложения ориентировали этот продукт на широкий круг пользователей, поэтому настроек ту минимум, а те что есть - не вызовут вопросов даже у новичков. Главный экран представляет собой 2 вкладки: создание резервной копии и восстановление системы. Если Вы первый раз используете приложение, то можно восстановить состояние ПК только до заводских настроек. Поэтому сразу же создайте свою копию операционки на текущий момент, указав место для скрытого раздела. А далее все происходит автоматически, остается только дождаться окончания процесса сохранения настроек.

Бывают ситуации, когда в результате сбоя операционная система не грузится и войти в меню программы для восстановления не получается. В этой ситуации при попытке запуска ОС нажмите "А", тогда ПК загрузится в среде Windows PE и автоматически запустит AOMEI OneKey Recovery. Если же Ваша машина поддерживает загрузку EFI / UEFI, то войти в приложение можно с использованием меню восстановления Windows.