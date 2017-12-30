AOMEI OneKey Recovery - очень простой в использовании инструмент для создания резервных копий образов операционной системы Windows с возможностью восстановления что называется "в один клик". Ни одна операционка не совершенна, и в результате вирусной атаки, внутренних сбоев или полного краса ОС Вы можете потерять важные данные, да и повозиться с переустановкой "оси" придется. Для того, чтобы обезопасить себя от таких неприятностей используются механизмы резервного копирования как отдельно данных, так и всей системы в целом.
Программа создает специальный скрытый раздел восстановления, где хранится бекап операционки. В случае необходимости "откатиться" до более раннего и стабильного состояния ОС, Вы легко это сделаете без специальных знаний и навыков.
Работать с инструментом очень просто и легко. Разработчики приложения ориентировали этот продукт на широкий круг пользователей, поэтому настроек ту минимум, а те что есть - не вызовут вопросов даже у новичков. Главный экран представляет собой 2 вкладки: создание резервной копии и восстановление системы. Если Вы первый раз используете приложение, то можно восстановить состояние ПК только до заводских настроек. Поэтому сразу же создайте свою копию операционки на текущий момент, указав место для скрытого раздела. А далее все происходит автоматически, остается только дождаться окончания процесса сохранения настроек.
Бывают ситуации, когда в результате сбоя операционная система не грузится и войти в меню программы для восстановления не получается. В этой ситуации при попытке запуска ОС нажмите "А", тогда ПК загрузится в среде Windows PE и автоматически запустит AOMEI OneKey Recovery. Если же Ваша машина поддерживает загрузку EFI / UEFI, то войти в приложение можно с использованием меню восстановления Windows.
Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR
Отзывы о программе AOMEI OneKey Recovery
Евгений про AOMEI OneKey Recovery 1.6 [20-07-2016]
Добрый день. Установил AOMEI OneKey Recovery, и теперь ноутбук не загружает операционку.Выдаёт ошибку 000014с. Помогите исправить проблемму. | 2 | Ответить
Роман про AOMEI OneKey Recovery 1.5 [15-05-2016]
Дмитрий скорей всего у вас на жестком диске есть ошибки.Запустите штатную утилиту по проверке диска на ошибки и попробуйте еще раз создать резервную копию. | | Ответить
Камбар про AOMEI OneKey Recovery 1.5 [27-03-2016]
надоел эта программа OneKey Recovery уже запущенна ,все время появляется тысяча раз и напоминает о себе.Все время удаляю ее,надоела она, все нервы съела и не могу писать на интернете поиске пока не удалю ее,выключаю комп и перезагружаю и та же проблемма | | Ответить
Дмитрий про AOMEI OneKey Recovery 1.2 [30-01-2016]
Добрый день! У меня возникли проблемы,может вы поможете.Не могу при помощи программы AOMEI OneKey Recovery 1.2 создать скрытые разделы.При нажатии на OneKey System Backyp открывается окно. Затем при нажатии на
NEXT открывается окно с диском и предлагается указать место где будут установлены скрытые разделы.Затем при нажатии на START BACKUP сразу запускается программа.Окно с кнопкой Advanced не открывается. В конце работы программа выдаёт: " Маркировка системный раздел...
Создание Windows PE...
Проверка диска...
Настройка раздела макета для сохранения резервной копии изображения...
Создание загрузки...
Создание раздела восстановления не удалось. Причиной может быть, что ваша система должна быть перезапущена.
Мы предлагаем вам перезагрузки компьютера и повторите попытку." Так
после каждой перезагрузки.В чём причина на пойму. Дважды переустанавливала программу,устанавливала AOMEI OneKey Recovery 1.0- РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ 2 | 3 | Ответить