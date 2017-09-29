AOMEI PE Builder - инструмент для создания загрузочного носителя или образа диска на основе Windows PE без установки AIK/WAIK. Эта программа очень удобна, т.к. позволяет поместить в загрузочный раздел полезный набор инструментов для обслуживания системы, восстановления поврежденных разделов жесткого диска, сетевых утилит и др. Кроме этого, Вы и сами сможете помещать в загрузочный образ любой нужный файл или драйвер.

Разработчики ориентировали эту программу на широкий круг пользователей, поэтому настроить свою загрузочную среду в AOMEI PE Builder очень просто. Пошаговый графический интерфейс поможет определиться с правильным действием на каждом этапе создания носителя. Когда Вы сформируете список необходимых инструментов для Вашего загрузочного модуля, то его можно сразу же записать на CD/DVD-диск, USB-флешку или сохранить в виде iso-образа.

Что касается встроенных по умолчанию инструментов, то это утилита для управления разделами жестких дисков AOMEI Partition Assistant Standard и программа для создания резервных копий важной информации AOMEI Backupper Standard. Относительно других приложений можно самостоятельно решать нужны они или нет:

Работа с файлами: 7-Zip, Everything, IrfanView, Notepad++, SumatraPDF, Q-Dir, Recuva.

Работа с сетью: PENetwork, Filezilla, QTWeb.

Системные инструменты: OSFMount, BOOTICE, NTPWEdit.

В общем, AOMEI PE Builder действительно нужная программа, позволяющая Вам иметь свой собственный загрузочный носитель, который очень пригодится при сбоях или повреждениях системы.