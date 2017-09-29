Amigo
AOMEI PE Builder для Windows

AOMEI PE Builder 2.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AOMEI PE Builder 2.0Описание   Скачать AOMEI PE Builder 2.0СКАЧАТЬ (146,84 Мб) Скриншоты AOMEI PE Builder 2.0Скриншоты (5)   Статистика AOMEI PE Builder 2.0Статистика   Отзывы о AOMEI PE Builder 2.0Отзывы (1)  
Оцените программу!
3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AOMEI PE Builder - инструмент для создания загрузочного носителя или образа диска на основе Windows PE без установки AIK/WAIK. Эта программа очень удобна, т.к. позволяет поместить в загрузочный раздел полезный набор инструментов для обслуживания системы, восстановления поврежденных разделов жесткого диска, сетевых утилит и др. Кроме этого, Вы и сами сможете помещать в загрузочный образ любой нужный файл или драйвер.

Разработчики ориентировали эту программу на широкий круг пользователей, поэтому настроить свою загрузочную среду в AOMEI PE Builder очень просто. Пошаговый графический интерфейс поможет определиться с правильным действием на каждом этапе создания носителя. Когда Вы сформируете список необходимых инструментов для Вашего загрузочного модуля, то его можно сразу же записать на CD/DVD-диск, USB-флешку или сохранить в виде iso-образа.

Что касается встроенных по умолчанию инструментов, то это утилита для управления разделами жестких дисков AOMEI Partition Assistant Standard и программа для создания резервных копий важной информации AOMEI Backupper Standard. Относительно других приложений можно самостоятельно решать нужны они или нет:

  • Работа с файлами: 7-Zip, Everything, IrfanView, Notepad++, SumatraPDF, Q-Dir, Recuva.
  • Работа с сетью: PENetwork, Filezilla, QTWeb.
  • Системные инструменты: OSFMount, BOOTICE, NTPWEdit.

В общем, AOMEI PE Builder действительно нужная программа, позволяющая Вам иметь свой собственный загрузочный носитель, который очень пригодится при сбоях или повреждениях системы.

Скриншоты AOMEI PE Builder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 129
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры
ТОП-сегодня раздела "Boot менеджеры"
 

EasyBCD 2.3

EasyBCD - программа для управления загрузкой нескольких операционных систем, установленных на одном ПК. Упрощает задачу выбора операционки, добавляет и удаляет оси,

Media Creation Tool 10.0.15063.0

Media Creation Tool - бесплатный инструмент от компании Microsoft с помощью которого можно легко установить и переустановить Windows 10, создавать загрузочные образы

Universal USB Installer 1.9.7.9

Universal USB Installer - небольшая бесплатная программа, которая позволяет создавать загрузочные флешки из различных дистрибутивов Linux (сборки на основе Ubuntu,

WinToFlash Lite 1.11.0000

WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для установки Windows за несколько шагов. Имеет два режима: для новичков и

WiNToBootic 2.2.1

WiNToBootic - отличная портативная (не требующая установки) утилита для быстрого создания загрузочных пакетов операционной системы Windows на съемных носителях

WinToUSB 3.7

WinToUSB - инструмент для установки и запуска операционной системы Windows с USB-накопителя

скачать Adguard

Отзывы о программе AOMEI PE Builder

Nick0lya про AOMEI PE Builder 1.5 [03-02-2016]

Преполезная программулина, облегчает жизнь неимоверно.5! однозначно.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 