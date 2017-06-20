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5 Эмодзи-клавиатура TouchPal (TouchPal Keyboard) - бесплатная интеллектуальная клавиатура для Android-устройств, которая поможет вам быстро и легко набирать текст, изменять тему клавиатуры и раскладку и, главное, добавлять своему тексту настроение с помощью более 1000 эмоций, смайликов, стикеров и мордочек. Особенности приложения: Поддерживает 97 языков.

Настраиваемый цвет клавиатуры, обоев и раскладки.

Доступно более 100 тем и возможность создать собственную тему. Установка фото в качестве личной темы.

Позволяет исправлять орфографические ошибки, опечатки и менять строчную букву на заглавную.

Предлагает различные способы ввода.

Функция TouchPal Curve - ввод плавным скольжением.

Отображение смайликов и эмодзи в качестве предложений для замены.

Текстовые мордочки.

Клавиши "копировать", "вырезать", "вставить" и клавиши со стрелками

Буфер обмена для многократного быстрого копирования и вставки.

Автопара для таких символов, как () "". Как включить клавиатуру эмодзи TouchPal? Откройте приложение TouchPal.

Нажмите на "Включить TOUCHPAL", а затем установите флажок TouchPal на странице "Языки и настройки", чтобы включить клавиатуру.

Нажмите "Переключить на TouchPal", а затем поставьте галочку в ячейке TouchPal для переключения замены текущей клавиатуры на TouchPal.

Теперь вы можете набирать текст с помощью эмодзи-клавиатуры TouchPal. Программа Эмодзи-клавиатура TouchPal (TouchPal Keyboard) в списке победителей номинации Лучшие приложения 2015 по версии Google Play. Что нового в TouchPal Keyboard 6.2.8.2 для Android?

Новые темы и стили.