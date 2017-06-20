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Ganada IME for Korean - экранная клавиатура для корейского языка для Android-смартфонов. Имеет большое количество настроек и возможностей. Удержание большинства
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Walk Band – сыграйте на фортепьяно, гитаре, барабанах или драм-машине в этом реалистичном музыкальном симуляторе. Режим обучения позволит новичкам освоить основные
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Автослалом - эмулятор популярной в прошлой портативной электронной игры "Электроника ИМ-23. Автослалом", в которой игроку необходимо управляя гоночным автомобилем,