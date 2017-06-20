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TouchPal Keyboard для Android

TouchPal Keyboard 6.2.8.2 для Android

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Описание TouchPal Keyboard 6.2.8.2 для AndroidОписание   Скачать TouchPal Keyboard 6.2.8.2 для AndroidСКАЧАТЬ (33,49 Мб) Скриншоты TouchPal Keyboard 6.2.8.2 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика TouchPal Keyboard 6.2.8.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о TouchPal Keyboard 6.2.8.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Эмодзи-клавиатура TouchPal (TouchPal Keyboard) - бесплатная интеллектуальная клавиатура для Android-устройств, которая поможет вам быстро и легко набирать текст, изменять тему клавиатуры и раскладку и, главное, добавлять своему тексту настроение с помощью более 1000 эмоций, смайликов, стикеров и мордочек.

Особенности приложения:

  • Поддерживает 97 языков.
  • Настраиваемый цвет клавиатуры, обоев и раскладки.
  • Доступно более 100 тем и возможность создать собственную тему. Установка фото в качестве личной темы.
  • Позволяет исправлять орфографические ошибки, опечатки и менять строчную букву на заглавную.
  • Предлагает различные способы ввода.
  • Функция TouchPal Curve - ввод плавным скольжением.
  • Отображение смайликов и эмодзи в качестве предложений для замены.
  • Текстовые мордочки.
  • Клавиши "копировать", "вырезать", "вставить" и клавиши со стрелками
  • Буфер обмена для многократного быстрого копирования и вставки.
  • Автопара для таких символов, как () "".

Как включить клавиатуру эмодзи TouchPal?

  • Откройте приложение TouchPal.
  • Нажмите на "Включить TOUCHPAL", а затем установите флажок TouchPal на странице "Языки и настройки", чтобы включить клавиатуру.
  • Нажмите "Переключить на TouchPal", а затем поставьте галочку в ячейке TouchPal для переключения замены текущей клавиатуры на TouchPal.
  • Теперь вы можете набирать текст с помощью эмодзи-клавиатуры TouchPal.

Программа Эмодзи-клавиатура TouchPal (TouchPal Keyboard) в списке победителей номинации Лучшие приложения 2015 по версии Google Play.

Что нового в TouchPal Keyboard 6.2.8.2 для Android?
  • Новые темы и стили.
Скриншоты TouchPal Keyboard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 833
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
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