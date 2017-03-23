FastStone Image Viewer 6.2 FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого количества форматов. Программа предлагает более 150 эффектов, функции восстановления JPEG-файлов FastStone Capture 8.4 FastStone Capture - мощная и многофункциональная программа как для снятия скриншотов экрана, так захвата видео с их последующим редактированием IrfanView 4.44 IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного конвертера. Распознает многие аудио и видеоформаты, имеются базовые средства обработки графики

XnView 2.39 XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для просмотра и редактирования графических файлов. Поддерживается огромное количество форматов, пакетная обработка файлов, работа со сканерами, захват изображений Paint.NET 4.0.13 Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает разве что раскрученный PhotoShop. Присутствует большое количество эффектов и фильтров Мастер Визиток 10.0 Мастер Визиток - инструмент для создания визиток и бейджей, который предлагает обширный каталог готовых вариантов дизайна по различным темам. Присутствуют редактируемые шаблоны, имеется собственную базу данных для хранения информации