nomacs для Windows

nomacs 3.6

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Описание nomacs 3.6Описание   Скачать nomacs 3.6СКАЧАТЬ (17,89 Мб) Скриншоты nomacs 3.6Скриншоты (14)   Статистика nomacs 3.6Статистика   Отзывы о nomacs 3.6Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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nomacs - бесплатная программа для просмотра и редактирования изображений. Поддерживает большинство популярных графических форматов, включая RAW и PSD изображения.

Особенности nomacs:

  • Поддержка 39 графических форматов
  • Базовое редактирование изображений
    • поворот
    • обрезка
    • изменение размера
    • нормализация и инвертирование
  • Настройка яркости, контрастности, насыщенности, оттенка, гамма, воздействия
  • Имеет собственную систему плагинов и набор дополнительных инструментов
  • Функция Синхронизация позволяет удаленно дублировать все действия пользователя, что удобно при демонстрации изображений на нескольких экранах или устройствах
  • Предлагает несколько режимов просмотра и навигации по изображениям
  • Прямо в главном окне можно ознакомиться с EXIF информацией, метаданными изображения, гистограммой и информацией о файле
  • Настройка прозрачности окна программы, для удобства работы с другими приложениями
  • Понравившуюся картинку можно установить в качестве обоев для рабочего стола всего в один клик
  • Поддерживает распаковку архивов с изображениями
  • Простой редактор заметок
Скриншоты nomacs:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 524
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Просмотр

Отзывы о программе nomacs

Axeniya про nomacs 3.2.0.175 [03-05-2016]

Пока что довольна, нареканий нет. Спасибо за труд!
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