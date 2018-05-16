EMCO Remote Shutdown - достаточно продвинутое приложение для удаленного управления компьютерами по сети, а именно выполнения таких операций как выключение, перезагрузка, выход из системы, гипернация, спящий режим, блокировка и технологии Wake on LAN. Эта программа может пригодиться системным администраторам различных компаний, позволяя не покидая своего рабочего места выполнять все выше перечисленные действия с удаленными машинами, даже если они находятся в другом городе.

Еще стоит отметить возможность отправки сообщений на нужный ПК с выбранным текстом - на самом деле очень удобно.

Все операции могут быть автоматизированы путем установки выполнения действий по расписанию - однократному или периодически повторяющемуся, тогда не надо будет постоянно помнить о том или ином задании. В целом, все функции в приложении EMCO Remote Shutdown достаточно грамотно реализованы, трудностей с настройкой программы, особенно у опытных пользователей, не возникнет.