EMCO Remote Shutdown для Windows

EMCO Remote Shutdown 6.0.4

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Описание EMCO Remote Shutdown 6.0.4Описание   Скачать EMCO Remote Shutdown 6.0.4СКАЧАТЬ (87,46 Мб) Скриншоты EMCO Remote Shutdown 6.0.4Скриншоты (5)   Статистика EMCO Remote Shutdown 6.0.4Статистика   Отзывы о EMCO Remote Shutdown 6.0.4Отзывы (0)  
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EMCO Remote Shutdown - достаточно продвинутое приложение для удаленного управления компьютерами по сети, а именно выполнения таких операций как выключение, перезагрузка, выход из системы, гипернация, спящий режим, блокировка и технологии Wake on LAN. Эта программа может пригодиться системным администраторам различных компаний, позволяя не покидая своего рабочего места выполнять все выше перечисленные действия с удаленными машинами, даже если они находятся в другом городе.

Еще стоит отметить возможность отправки сообщений на нужный ПК с выбранным текстом - на самом деле очень удобно.

Все операции могут быть автоматизированы путем установки выполнения действий по расписанию - однократному или периодически повторяющемуся, тогда не надо будет постоянно помнить о том или ином задании. В целом, все функции в приложении EMCO Remote Shutdown достаточно грамотно реализованы, трудностей с настройкой программы, особенно у опытных пользователей, не возникнет.

Скриншоты EMCO Remote Shutdown:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $99.00
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 251
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование
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Отзывы о программе EMCO Remote Shutdown

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