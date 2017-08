O&O AutoBackup - достаточно хорошее приложения для резервного копирования и синхронизации файлов. О важности создания и хранения бекапов с нужной информацией много говорить не нужно - это знают уже наверно все пользователи ПК. Информация на компьютере в силу ряда причин может быть утеряна или просто стать недоступной: сбой или крах системы, вирусная атака, непреднамеренное удаление и т.д. В этом случае именно резервный архив с самыми актуальными файлами поможет не потерять важные данные.

Настроить приложение достаточно легко даже начинающему пользователю благодаря пошаговой методике создания резервной копии. Для начала нужно придумать название проекта. После этого добавьте в окошко папки и файлы, которые требуют резервирования и/или синхронизации (закладка What). Затем укажите директорию для хранения бекапа (закладка Where). На следующем шаге (закладка How) требуется отметить вид копирования: все файлы и папки, новые папки и файлы и все измененные, синхронизация файлов и папок. В заключении нужно определиться со временем бекапа и синхронизации (закладка When): одноразово, ежедневно, еженедельно, при подключении съемного устройства (если данные переносятся на внешний носитель), в реальном времени.

Вот собственно говоря и все: по установленному Вами расписанию будут создаваться резервные копии важных данных или произойдет их синхронизация. Таких проектов в программе можно создавать несколько для разных целей, например, с рабочими файлами, домашней библиотекой и т.д.