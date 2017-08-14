O&O AutoBackup для Windows

O&O AutoBackup 6.0.80

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание O&O AutoBackup 6.0.80Описание   Скачать O&O AutoBackup 6.0.80СКАЧАТЬ (10,32 Мб) Скриншоты O&O AutoBackup 6.0.80Скриншоты (6)   Статистика O&O AutoBackup 6.0.80Статистика   Отзывы о O&O AutoBackup 6.0.80Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

O&O AutoBackup - достаточно хорошее приложения для резервного копирования и синхронизации файлов. О важности создания и хранения бекапов с нужной информацией много говорить не нужно - это знают уже наверно все пользователи ПК. Информация на компьютере в силу ряда причин может быть утеряна или просто стать недоступной: сбой или крах системы, вирусная атака, непреднамеренное удаление и т.д. В этом случае именно резервный архив с самыми актуальными файлами поможет не потерять важные данные.

Настроить приложение достаточно легко даже начинающему пользователю благодаря пошаговой методике создания резервной копии. Для начала нужно придумать название проекта. После этого добавьте в окошко папки и файлы, которые требуют резервирования и/или синхронизации (закладка What). Затем укажите директорию для хранения бекапа (закладка Where). На следующем шаге (закладка How) требуется отметить вид копирования: все файлы и папки, новые папки и файлы и все измененные, синхронизация файлов и папок. В заключении нужно определиться со временем бекапа и синхронизации (закладка When): одноразово, ежедневно, еженедельно, при подключении съемного устройства (если данные переносятся на внешний носитель), в реальном времени.

Вот собственно говоря и все: по установленному Вами расписанию будут создаваться резервные копии важных данных или произойдет их синхронизация. Таких проектов в программе можно создавать несколько для разных целей, например, с рабочими файлами, домашней библиотекой и т.д.

Скриншоты O&O AutoBackup:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 175
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование - Сравнение, Синхронизация
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

WinHex 19.3

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards

R-Drive Image 6.1 build 6107

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на

Macrium Reflect 6.3.1835 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность

Acronis True Image 2017 20.0 Build 8058

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и

Paragon Hard Disk Manager 15 10.1.25.813

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий

Cobian Backup 11.2.0.582

Cobian Backup - бесплатная программа, позволяющая запланировать резервирование отдельных файлов или каталогов, перенося их в определенный каталог в другие

скачать Adguard

Отзывы о программе O&O AutoBackup

Admin

Отзывов о программе O&O AutoBackup 6.0.80 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 