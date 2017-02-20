AdvertApp 1.0.45 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 11,68 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 AdvertApp - новый проект, с которым можно зарабатывать с помощью своего Android мобильного или планшета. Огромные суммы не обещают, но на пополнение мобильного может хватить. Возможности AdvertApp: Возможность заработать реальные деньги.

Моментальные уведомления о новых заказах.

Широкий выбор возможностей распорядиться средствами (вывод через Webmoney или QIWI, пополнение счета мобильного телефон, конвертации в игровые валюты популярных приложений).

Моментальный вывод средств.

Никаких вредоносных приложений

Никаких огриничений по выводу денег.

Расширенная реферральная программа

Возможность бесплатно скачать сотни интересных и самых свежих приложений. Заставь смартфон работать на тебя! Скриншоты AdvertApp: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 9 / 1 475 Разработчик AdvertMobile Последнее обновление 20.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое Отзывы о программе AdvertApp Admin Отзывов о программе AdvertApp 1.0.45 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости