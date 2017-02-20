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AdvertApp 1.0.45 для Android
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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AdvertApp - новый проект, с которым можно зарабатывать с помощью своего Android мобильного или планшета. Огромные суммы не обещают, но на пополнение мобильного может хватить.
Возможности AdvertApp:
- Возможность заработать реальные деньги.
- Моментальные уведомления о новых заказах.
- Широкий выбор возможностей распорядиться средствами (вывод через Webmoney или QIWI, пополнение счета мобильного телефон, конвертации в игровые валюты популярных приложений).
- Моментальный вывод средств.
- Никаких вредоносных приложений
- Никаких огриничений по выводу денег.
- Расширенная реферральная программа
- Возможность бесплатно скачать сотни интересных и самых свежих приложений.
Заставь смартфон работать на тебя!
|Скриншоты AdvertApp:
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