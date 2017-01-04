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Герои Стихий для Android

Герои Стихий 2.2.0.0 для Android

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Описание Герои Стихий 2.2.0.0 для AndroidОписание   Скачать Герои Стихий 2.2.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (23,76 Мб) Скриншоты Герои Стихий 2.2.0.0 для AndroidСкриншоты (19)   Статистика Герои Стихий 2.2.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Герои Стихий 2.2.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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Герои Стихий - бесплатная ролевая игра в стиле фэнтези, с элементами экономической стратегии и пошаговыми боями с применением магии как в Heroes of Might and Magic 3 с оригинальными нововведениями.

Игровой процесс заключается в “прокачке” своего персонажа, накоплении ресурсов, улучшении своих карт (воинов) и заклинаний, освоение территорий порталов, захват шахт, приносящих полезные ископаемые. Вам предстоит найти свой путь в мире, состоящем из трёх порталов. В каждом портале свои правила и противники. Станете вы песчинкой в этом мире или будете править в нём?

Основная цель стандартна - побеждать различных монстров и реальных противников. Побеждая в схватках, игрок получает опыт и различные бонусы, в виде новых карт и артефактов, которые будут помогать ему в дальнейших сражениях. Также, одной из основных целей игрового процесса является составление колоды карт для максимально эффективного ведения боя.

Особенности Герои Стихий:

  • 4 Королевства Стихий.
  • Классическая боевая система как Heroes of Might and Magic 3 с оригинальными нововведениями.
  • Пошаговые бои c игроками и с монстрами (как в героях 3).
  • Карточная система войск.
  • Свободные бои «игрок против игрока» в игровой вселенной (free world PVP).
  • Бои против монстров (PVE).
  • PVP-Рейтинги.
  • Путешествие по карте в реальном времени.
  • Магия и армии, которые можно прокачивать.
  • Огромное количество вариаций боевого обвеса (артефактов).
  • Могущественные рейд боссы.
  • Подземелья с интригующими наградами.
  • Живой чат для дружеского общения.
Что нового в Герои Стихий 2.2.0.0 для Android?
  • Вас ждут новогодние рейд боссы, задания и ряд других приятных изменений.
Скриншоты Герои Стихий:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 115
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG - Стратегии
 Программа Герои Стихий отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Герои Стихий

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