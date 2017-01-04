Герои Стихий - бесплатная ролевая игра в стиле фэнтези, с элементами экономической стратегии и пошаговыми боями с применением магии как в Heroes of Might and Magic 3 с оригинальными нововведениями.
Игровой процесс заключается в “прокачке” своего персонажа, накоплении ресурсов, улучшении своих карт (воинов) и заклинаний, освоение территорий порталов, захват шахт, приносящих полезные ископаемые. Вам предстоит найти свой путь в мире, состоящем из трёх порталов. В каждом портале свои правила и противники. Станете вы песчинкой в этом мире или будете править в нём?
Основная цель стандартна - побеждать различных монстров и реальных противников. Побеждая в схватках, игрок получает опыт и различные бонусы, в виде новых карт и артефактов, которые будут помогать ему в дальнейших сражениях. Также, одной из основных целей игрового процесса является составление колоды карт для максимально эффективного ведения боя.
Особенности Герои Стихий:
- 4 Королевства Стихий.
- Классическая боевая система как Heroes of Might and Magic 3 с оригинальными нововведениями.
- Пошаговые бои c игроками и с монстрами (как в героях 3).
- Карточная система войск.
- Свободные бои «игрок против игрока» в игровой вселенной (free world PVP).
- Бои против монстров (PVE).
- PVP-Рейтинги.
- Путешествие по карте в реальном времени.
- Магия и армии, которые можно прокачивать.
- Огромное количество вариаций боевого обвеса (артефактов).
- Могущественные рейд боссы.
- Подземелья с интригующими наградами.
- Живой чат для дружеского общения.