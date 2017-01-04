Герои Стихий - бесплатная ролевая игра в стиле фэнтези, с элементами экономической стратегии и пошаговыми боями с применением магии как в Heroes of Might and Magic 3 с оригинальными нововведениями.

Игровой процесс заключается в “прокачке” своего персонажа, накоплении ресурсов, улучшении своих карт (воинов) и заклинаний, освоение территорий порталов, захват шахт, приносящих полезные ископаемые. Вам предстоит найти свой путь в мире, состоящем из трёх порталов. В каждом портале свои правила и противники. Станете вы песчинкой в этом мире или будете править в нём?

Основная цель стандартна - побеждать различных монстров и реальных противников. Побеждая в схватках, игрок получает опыт и различные бонусы, в виде новых карт и артефактов, которые будут помогать ему в дальнейших сражениях. Также, одной из основных целей игрового процесса является составление колоды карт для максимально эффективного ведения боя.

Особенности Герои Стихий: