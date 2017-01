Герои Стихий 2.2.0.0 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 23,76 Мб) Скриншоты (19) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Герои Стихий - бесплатная ролевая игра в стиле фэнтези, с элементами экономической стратегии и пошаговыми боями с применением магии как в Heroes of Might and Magic 3 с оригинальными нововведениями. Игровой процесс заключается в “прокачке” своего персонажа, накоплении ресурсов, улучшении своих карт (воинов) и заклинаний, освоение территорий порталов, захват шахт, приносящих полезные ископаемые. Вам предстоит найти свой путь в мире, состоящем из трёх порталов. В каждом портале свои правила и противники. Станете вы песчинкой в этом мире или будете править в нём? Основная цель стандартна - побеждать различных монстров и реальных противников. Побеждая в схватках, игрок получает опыт и различные бонусы, в виде новых карт и артефактов, которые будут помогать ему в дальнейших сражениях. Также, одной из основных целей игрового процесса является составление колоды карт для максимально эффективного ведения боя. Особенности Герои Стихий: 4 Королевства Стихий.

Классическая боевая система как Heroes of Might and Magic 3 с оригинальными нововведениями.

Пошаговые бои c игроками и с монстрами (как в героях 3).

Карточная система войск.

Свободные бои «игрок против игрока» в игровой вселенной (free world PVP).

Бои против монстров (PVE).

PVP-Рейтинги.

Путешествие по карте в реальном времени.

Магия и армии, которые можно прокачивать.

Огромное количество вариаций боевого обвеса (артефактов).

Могущественные рейд боссы.

Подземелья с интригующими наградами.

Живой чат для дружеского общения. Что нового в Герои Стихий 2.2.0.0 для Android?

Вас ждут новогодние рейд боссы, задания и ряд других приятных изменений. Скриншоты Герои Стихий: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 1 115 Разработчик "JED GAMES" LLC Последнее обновление 04.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Ролевые, RPG - Стратегии Отзывы о программе Герои Стихий Admin Отзывов о программе Герои Стихий 2.2.0.0 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости