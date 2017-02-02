Метод Тичера - последовательный курс изучения английского языка для начинающих от популярного онлайн-сервиса Puzzle English.
Каждый урок представляет собой небольшую порцию знаний. Получив теорию, тут же закрепите знания с помощью разнообразных тренировок и теста.
Состоит из 5 уровней - от начального до продвинутого. В данном приложении доступна программа 1-го уровня.
Программа 1-го уровня составлена профессиональными лингвистами для пользователей с начальным и нулевым уровнем знаний.
В 1-м уровне Учитель Puzzle English вас ждут:
- 200 часов занятий
- 3 870 обучающих видео
- 395 уроков
- Более 10 000 упражнений