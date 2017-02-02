Метод Тичера - последовательный курс изучения английского языка для начинающих от популярного онлайн-сервиса Puzzle English.

Каждый урок представляет собой небольшую порцию знаний. Получив теорию, тут же закрепите знания с помощью разнообразных тренировок и теста.

Состоит из 5 уровней - от начального до продвинутого. В данном приложении доступна программа 1-го уровня.

Программа 1-го уровня составлена профессиональными лингвистами для пользователей с начальным и нулевым уровнем знаний.

В 1-м уровне Учитель Puzzle English вас ждут: