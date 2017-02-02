Программы для Android » Образование » Обучающий софт » Метод Тичера 2.4.4 для Android
Метод Тичера для Android

Метод Тичера 2.4.4 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Метод Тичера 2.4.4 для AndroidОписание   Скачать Метод Тичера 2.4.4 для AndroidСКАЧАТЬ (45,18 Мб) Скриншоты Метод Тичера 2.4.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Метод Тичера 2.4.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Метод Тичера 2.4.4 для AndroidОтзывы (2)  
Оцените программу!
4.32 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.32 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Метод Тичера - последовательный курс изучения английского языка для начинающих от популярного онлайн-сервиса Puzzle English.

Каждый урок представляет собой небольшую порцию знаний. Получив теорию, тут же закрепите знания с помощью разнообразных тренировок и теста. 

Состоит из 5 уровней - от начального до продвинутого. В данном приложении доступна программа 1-го уровня.

Программа 1-го уровня составлена профессиональными лингвистами для пользователей с начальным и нулевым уровнем знаний.

В 1-м уровне Учитель Puzzle English вас ждут:

  • 200 часов занятий
  • 3 870 обучающих видео
  • 395 уроков
  • Более 10 000 упражнений
Что нового в Метод Тичера 2.4.4 для Android?
  • Улучшена стабильность приложения.
Скриншоты Метод Тичера:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 3 930
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки

Отзывы о программе Метод Тичера

Шынар про Метод Тичера 2.1.1 для Android [01-02-2017]

Очень классный программа
| | Ответить

Тамми про Метод Тичера 2.1.1 для Android [04-09-2016]

Замечательная программа для начинающих. Прекрасное объяснение,отчетливое проговаривание слов и фраз, продуманный контрольный тест
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

SoundHound

BlaBlaCar

X-plore

AIMP

RAR

Gismeteo lite

GPS status

World of Tanks Blitz

GMJ

Pushbullet

FBReader

Angry Birds

Фотосканер

Avast Mobile Security & Antivirus

Fruit Nibblers

Inbox

Kids Connect the Dots Lite

Burn the Rope

Battery Doctor

Yahoo Погода

 
 