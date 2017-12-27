Метод Тичера 2.6.1 для Android
Метод Тичера – 5 уникальных курсов английского языка. Первый предназначен для тех, кто только начинает изучать иностранный язык и предлагает ознакомиться алфавитом.
Учим Французский 2.11 для Android
Учим Французский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении французского языка. Программа предлагает более 6000 слов
Duolingo 3.63.0 для Android
Duolingo – приложение для изучения иностранных языков, включая английский, испанский, французский и немецкий. Научитесь читать, разговаривать, писать и понимать
Аудио уроки Английского языка 2.0 для Android
Аудио уроки Английского языка – аудио уроки позволят постичь азы разговорного английского языка. Структура программы очень простая – пять аудио уроков с русским
Учим Польский 2.11 для Android
Учим Польский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении польского языка. Программа предлагает более 6000 слов
Учим Ruby 1.2.1 для Android
Бесплатное приложение для Android, которое позволяет в интерактивной игровой форме изучать язык программирования Ruby. В приложении доступны короткие интерактивные