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Английский 4 You для Android

Английский 4 You 1.81 для Android

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Описание Английский 4 You 1.81 для AndroidОписание   Скачать Английский 4 You 1.81 для AndroidСКАЧАТЬ (54,24 Мб) Скриншоты Английский 4 You 1.81 для AndroidСкриншоты (13)   Статистика Английский 4 You 1.81 для AndroidСтатистика   Отзывы о Английский 4 You 1.81 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 43
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Английский 4 you - простой и удобный способ бесплатно выучить английский язык. Методика предложенная в приложении подойдёт как детям, так и взрослым. Занимаясь регулярно вы значительно увеличите свой словарный запас, сможете с лёгкостью переводить сложные тексты и без проблем разговаривать и понимать английскую речь.

Возможности:

  • Изучение и тренировка слов, удобно распределённых по категориям.
  • Большая база неправильных глаголов с примерами их использования.
  • Список времён в английском языке.
  • Тренировки по составлению слов и предложений.
  • Ежедневные задания по изучению новых слов и переводу текстов.
  • Английский марафон - отличный способ проверить все свои накопленные знания.
  • Полная статистика вашего прогресса в изучении английского
Что нового в Английский 4 You 1.81 для Android?
  • Мелкие исправления.
  • Обязательно обновитесь до последней версии - произошёл перенос контента на другой серсис.
Скриншоты Английский 4 You:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 1 105
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки
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Отзывы о программе Английский 4 You

Роман про Английский 4 You 1.66 для Android [26-12-2017]

Программа довольно неплохая, приятный интерфейс. Если нет интернета на девайсе, доступна лишь часть возможностей программы. Без интернета возможно изучить и тренировать неправильные глаголы, времена, слова - их представлено 22 категории.
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