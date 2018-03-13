Active Disk Editor для Windows

Active Disk Editor 7.0.15

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Описание Active Disk Editor 7.0.15Описание   Скачать Active Disk Editor 7.0.15СКАЧАТЬ (22 Мб) Скриншоты Active Disk Editor 7.0.15Скриншоты (7)   Статистика Active Disk Editor 7.0.15Статистика   Отзывы о Active Disk Editor 7.0.15Отзывы (0)  
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Active@ Disk Editor - бесплатная программа для просмотра и редактирования секторов физических дисков, разделов и содержания файлов любого типа. Позволяет просматривать все необходимые данные, включая содержимое загрузочных секторов.

Можно использовать для анализа: жестких дисков, usb-дисков, разделов диска. Отображает информацию в двоичном и текстовом режимах одновременно. Позволяет редактировать данные в Hex, ASCII и Unicode панелях, просматривать записи MFT. Имеет удобный и понятный пользовательский интерфейс.

Особенности Disk Editor:

  • Редактирование данных на уровне файловых таблиц и секторов жёсткого диска
  • Позволяет редактировать любые, даже зашифрованные данные
  • Позволяет отменять все сделанные изменения
  • Позволяет работать со всеми файловыми системами
  • Возможность быстро переключаться между областями жёсткого диска или раздела
  • При редактировании данных они будут синхронизированы между видами (Hex, ASCII, Unicode) после каждого изменения
  • Встроенный поиск
  • Поддержка командной строки
  • Поддерживает автоматически выбираемые шаблоны
  • Низкие системные требования
Скриншоты Active Disk Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 572
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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