Otter Browser 0.9.12 Описание СКАЧАТЬ ( 33,25 Мб) Скриншоты (10) Статистика Отзывы (12) Оцените программу!

4.09 из 5, всего оценок - 139 Рейтинг программы - 4.09 из 5

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5 Otter Browser - браузер, воплотивший в себе лучшие аспекты классической Opera (12.x) и пользовательского интерфейса с использованием движка Qt5. Веб-браузер, который контролируется пользователем, а не наоборот. Это не 100% повторение Opera, но по возможности близкая к ней реализация. На данный момент браузер предлагает следующие возможности: Вкладки, прикрепление и открепление, боковые вкладки, вкладки внизу окна

Приватные вкладки и окна

Корзина закрытых вкладок

Миниатюры вкладок при наведении на них мыши

Закладки

Блокировка содержимого

Просмотр cookies

Панель поиска

Настройка поисковых движков

Менеджер сеансов

Менеджер загрузок

История посещений

Масштабирование страницы Что нового в Otter Browser 0.9.12?

Различные улучшения и исправления Скриншоты Otter Browser: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский, Украинский Закачек (сегодня/всего) 10 / 1 407 Разработчик Emdek Последнее обновление 31.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Браузеры Отзывы о программе Otter Browser Trend Для любителей Opera 12.x, только лучше. Быстрый старт, хорошая скорость.Своего рода образец для нормального, удобного браузера с настройкой под себя.Например,вы говорите мне нужен типа торент и переводчик,открываете меню браузера и ставите галочки. Т.е. как бы в хорошем браузере все уже включено,только отмечай-что нужно именно тебе. Разумеется скорость браузера от такого большого числа встроенных функций при этом не должна падать.

1 | | Ответить Водяной Жалко,что сыроват пока еще.Редко,по подвисает,правда если подождать чаще отходит-например,делаете очистку истории и закрываете в это время браузер.Еще парочка новых версий,может и станет на 5,пока на твердую 4 с хвостиком.

4 | | Ответить Оценщик Что сказать:удобно,красиво,интерфейс весь с Opera 12.x, но даже лучше получше где-то на 130%,почти все включено в настройках - что-то между яндексом браузером и avant.Явное продолжение серии оперы 12.х,только на движке qt/webkit.Поэтому скорость как запуска так и открытия страниц быстрее opera 12.х.

21 | | Ответить Дмитрий Все работает,хороший браюзер.

7 | | Ответить Чижик Все работает на win 7,только обязательна библиотека Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86); без нее НЕ запустится.

23 | | Ответить Читать все отзывы (12) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости