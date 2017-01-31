Otter Browser для Windows

Otter Browser 0.9.12

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Описание Otter Browser 0.9.12Описание   Скачать Otter Browser 0.9.12СКАЧАТЬ (33,25 Мб) Скриншоты Otter Browser 0.9.12Скриншоты (10)   Статистика Otter Browser 0.9.12Статистика   Отзывы о Otter Browser 0.9.12Отзывы (12)  
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4.09 из 5, всего оценок - 139
  • Рейтинг программы - 4.09 из 5
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Otter Browser - браузер, воплотивший в себе лучшие аспекты классической Opera (12.x) и пользовательского интерфейса с использованием движка Qt5. Веб-браузер, который контролируется пользователем, а не наоборот. Это не 100% повторение Opera, но по возможности близкая к ней реализация.

На данный момент браузер предлагает следующие возможности:

  • Вкладки, прикрепление и открепление, боковые вкладки, вкладки внизу окна
  • Приватные вкладки и окна
  • Корзина закрытых вкладок
  • Миниатюры вкладок при наведении на них мыши
  • Закладки
  • Блокировка содержимого
  • Просмотр cookies
  • Панель поиска
  • Настройка поисковых движков
  • Менеджер сеансов
  • Менеджер загрузок
  • История посещений
  • Масштабирование страницы
Что нового в Otter Browser 0.9.12?
  • Различные улучшения и исправления
Скриншоты Otter Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)10 / 1 407
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Otter Browser

Trend про Otter Browser 0.9.11 [30-01-2017]

Для любителей Opera 12.x, только лучше. Быстрый старт, хорошая скорость.Своего рода образец для нормального, удобного браузера с настройкой под себя.Например,вы говорите мне нужен типа торент и переводчик,открываете меню браузера и ставите галочки. Т.е. как бы в хорошем браузере все уже включено,только отмечай-что нужно именно тебе. Разумеется скорость браузера от такого большого числа встроенных функций при этом не должна падать.
1 | | Ответить

Водяной про Otter Browser 0.9.11 [21-11-2016]

Жалко,что сыроват пока еще.Редко,по подвисает,правда если подождать чаще отходит-например,делаете очистку истории и закрываете в это время браузер.Еще парочка новых версий,может и станет на 5,пока на твердую 4 с хвостиком.
4 | | Ответить

Оценщик про Otter Browser 0.9.11 [09-11-2016]

Что сказать:удобно,красиво,интерфейс весь с Opera 12.x, но даже лучше получше где-то на 130%,почти все включено в настройках - что-то между яндексом браузером и avant.Явное продолжение серии оперы 12.х,только на движке qt/webkit.Поэтому скорость как запуска так и открытия страниц быстрее opera 12.х.
21 | | Ответить

Дмитрий про Otter Browser 0.9.11 [08-11-2016]

Все работает,хороший браюзер.
7 | | Ответить

Чижик про Otter Browser 0.9.11 [07-11-2016]

Все работает на win 7,только обязательна библиотека Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86); без нее НЕ запустится.
23 | | Ответить

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