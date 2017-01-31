Otter Browser - браузер, воплотивший в себе лучшие аспекты классической Opera (12.x) и пользовательского интерфейса с использованием движка Qt5. Веб-браузер, который контролируется пользователем, а не наоборот. Это не 100% повторение Opera, но по возможности близкая к ней реализация.
На данный моментбраузерпредлагает следующие возможности:
Вкладки, прикрепление и открепление, боковые вкладки, вкладки внизу окна
Для любителей Opera 12.x, только лучше. Быстрый старт, хорошая скорость.Своего рода образец для нормального, удобного браузера с настройкой под себя.Например,вы говорите мне нужен типа торент и переводчик,открываете меню браузера и ставите галочки. Т.е. как бы в хорошем браузере все уже включено,только отмечай-что нужно именно тебе. Разумеется скорость браузера от такого большого числа встроенных функций при этом не должна падать. 1 | | Ответить
Водяной про Otter Browser 0.9.11 [21-11-2016]
Жалко,что сыроват пока еще.Редко,по подвисает,правда если подождать чаще отходит-например,делаете очистку истории и закрываете в это время браузер.Еще парочка новых версий,может и станет на 5,пока на твердую 4 с хвостиком. 4 | | Ответить
Оценщик про Otter Browser 0.9.11 [09-11-2016]
Что сказать:удобно,красиво,интерфейс весь с Opera 12.x, но даже лучше получше где-то на 130%,почти все включено в настройках - что-то между яндексом браузером и avant.Явное продолжение серии оперы 12.х,только на движке qt/webkit.Поэтому скорость как запуска так и открытия страниц быстрее opera 12.х. 21 | | Ответить