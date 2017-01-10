DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете.
Возможности DNS Jumper:
Помогает попасть на веб-сайты, к которым был заблокирован доступ.
Повышает защиту за счет использования безопасных DNS серверов.
Позволяет защитить детей от нежелательных веб-сайтов и может блокировать доступ к взрослым сайтам (просто используйте DNS с родительским контролем - Family safe DNS).
Позволяет увеличить скорость веб-серфинга (раздел "Быстрый DNS").
Позволяет изменить настройки просто в один клик.
DNS Jumper поддерживает Ipv6 и десятки других возможностей, таких как, легкое создание собственной группы DNS, просмотр текущего DNS и т.д.
Для восстановления прежних значений DNS нужно зайти в раздел "Быстрая конфигурация" (значок "Звезда"), выбрать "Восстановить настройки DNS" или "Сервер DNS по умолчанию", и в главном окне нажать "Применить DNS".
Что нового в DNS Jumper 2.1?
Исправлены конфликты с надписями DNS Jumper при изменении размера текста
Исправлено усечение текста в окне параметра jumper.exe /?
Исправлено размытие иконок в Windows 10 1607
Исправлено зависание DNS Jumper при выборе секции помощи в меню иконки системного трея
Исправлено отображение названий некоторых сетевых адаптеров
В настоящее время использую эту программу в основном при работе с поисковиком. Небольшая, удобная, портативная, с наличием русского языка. Позволяет на основе теста заданных DNS выбирать наиболее быстрый вариант. 1 | 1 | Ответить