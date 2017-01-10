DNS Jumper 2.1 Описание СКАЧАТЬ ( 694 Кб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (2) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете. Возможности DNS Jumper: Помогает попасть на веб-сайты, к которым был заблокирован доступ.

Повышает защиту за счет использования безопасных DNS серверов.

Позволяет защитить детей от нежелательных веб-сайтов и может блокировать доступ к взрослым сайтам (просто используйте DNS с родительским контролем - Family safe DNS).

Позволяет увеличить скорость веб-серфинга (раздел "Быстрый DNS").

Позволяет изменить настройки просто в один клик.

DNS Jumper поддерживает Ipv6 и десятки других возможностей, таких как, легкое создание собственной группы DNS, просмотр текущего DNS и т.д. Для восстановления прежних значений DNS нужно зайти в раздел "Быстрая конфигурация" (значок "Звезда"), выбрать "Восстановить настройки DNS" или "Сервер DNS по умолчанию", и в главном окне нажать "Применить DNS". Что нового в DNS Jumper 2.1?

Исправлены конфликты с надписями DNS Jumper при изменении размера текста

Исправлено усечение текста в окне параметра jumper.exe /?

Исправлено размытие иконок в Windows 10 1607

Исправлено зависание DNS Jumper при выборе секции помощи в меню иконки системного трея

Исправлено отображение названий некоторых сетевых адаптеров

Исправлена ошибка реестра при запуске DNS Jumper

Исправлена проблема, когда UPX вызывала задержки

Незначительные исправления кода

Добавлены новые параметры (поддержка Ipv4/Ipv6) Скриншоты DNS Jumper: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 12 / 2 935 Разработчик Sordum Последнее обновление 10.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Контроль доступа - DNS серверы Отзывы о программе DNS Jumper мика с модемом 3g вещь!

| | Ответить (ерж В настоящее время использую эту программу в основном при работе с поисковиком. Небольшая, удобная, портативная, с наличием русского языка. Позволяет на основе теста заданных DNS выбирать наиболее быстрый вариант.

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