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DNS Jumper для Windows

DNS Jumper 2.1

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Описание DNS Jumper 2.1Описание   Скачать DNS Jumper 2.1СКАЧАТЬ (694 Кб) Скриншоты DNS Jumper 2.1Скриншоты (6)   Статистика DNS Jumper 2.1Статистика   Отзывы о DNS Jumper 2.1Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете.

Возможности DNS Jumper:

  • Помогает попасть на веб-сайты, к которым был заблокирован доступ.
  • Повышает защиту за счет использования безопасных DNS серверов.
  • Позволяет защитить детей от нежелательных веб-сайтов и может блокировать доступ к взрослым сайтам (просто используйте DNS с родительским контролем - Family safe DNS).
  • Позволяет увеличить скорость веб-серфинга (раздел "Быстрый DNS").
  • Позволяет изменить настройки просто в один клик.
  • DNS Jumper поддерживает Ipv6 и десятки других возможностей, таких как, легкое создание собственной группы DNS, просмотр текущего DNS и т.д.

Для восстановления прежних значений DNS нужно зайти в раздел "Быстрая конфигурация" (значок "Звезда"), выбрать "Восстановить настройки DNS" или "Сервер DNS по умолчанию", и в главном окне нажать "Применить DNS".

Что нового в DNS Jumper 2.1?
  • Исправлены конфликты с надписями DNS Jumper при изменении размера текста
  • Исправлено усечение текста в окне параметра jumper.exe /?
  • Исправлено размытие иконок в Windows 10 1607
  • Исправлено зависание DNS Jumper при выборе секции помощи в меню иконки системного трея
  • Исправлено отображение названий некоторых сетевых адаптеров
  • Исправлена ошибка реестра при запуске DNS Jumper
  • Исправлена проблема, когда UPX вызывала задержки
  • Незначительные исправления кода
  • Добавлены новые параметры (поддержка Ipv4/Ipv6)
Скриншоты DNS Jumper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)12 / 2 935
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа - DNS серверы

Отзывы о программе DNS Jumper

мика про DNS Jumper 2.0 [05-08-2016]

с модемом 3g вещь!
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(ерж про DNS Jumper 2.0 [29-09-2015]

В настоящее время использую эту программу в основном при работе с поисковиком. Небольшая, удобная, портативная, с наличием русского языка. Позволяет на основе теста заданных DNS выбирать наиболее быстрый вариант.
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