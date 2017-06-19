Orbot - отличная программа для мобильных устройств на базе Android, которая предлагает надежную связку прокси и сети Tor, благодаря чему запускаемые приложения используют безопасное интернет-соединение и предотвращается анализ пользовательского трафика сторонними компаниями, наблюдение за сетью и фильтрация содержимого.

Orbot устанавливает анонимное сетевое соединение, шифрует весь трафик и несколько раз переправляет его через разные компьютеры по всему миру, обеспечивая тем самым анонимность в сети, заменяя реальный ip-адрес ненастоящим.

Ключевые особенности Orbot: