Orbot для Android

Orbot 15.4.1 для Android

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Описание Orbot 15.4.1 для AndroidОписание   Скачать Orbot 15.4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (12,66 Мб) Скриншоты Orbot 15.4.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Orbot 15.4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Orbot 15.4.1 для AndroidОтзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Orbot - отличная программа для мобильных устройств на базе Android, которая предлагает надежную связку прокси и сети Tor, благодаря чему запускаемые приложения используют безопасное интернет-соединение и предотвращается анализ пользовательского трафика сторонними компаниями, наблюдение за сетью и фильтрация содержимого.

Orbot устанавливает анонимное сетевое соединение, шифрует весь трафик и несколько раз переправляет его через разные компьютеры по всему миру, обеспечивая тем самым анонимность в сети, заменяя реальный ip-адрес ненастоящим.

Ключевые особенности Orbot:

  • Возможность обойти различные блокировки и ограничения в сети Интернет.
  • Перенаправление всего трафика через сеть Tor.
  • Выбор предпочитаемого режим подключения.
  • Безопасный и анонимный веб-серфинг.
  • Любое установленное приложение может использовать Tor.
  • Автозагрузка приложения при включении девайса.
  • Наличие уведомлений.
  • Выбор типа используемого прокси (HTTP, HTTPS, Socks4, Socks5).
  • Выбор порта порта прокси-сервера и многое другое.
Что нового в Orbot 15.4.1 для Android?
  • Новые встроенные мосты и логика выбора моста.
  • Мощная новая конфигурация службы Onion (скрытая).
Скриншоты Orbot:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 3 393
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка - другое
 Программа Orbot отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Orbot

Alex про Orbot 15.1.2 для Android [01-03-2016]

Cyber Ghost 5.5 все же практичнее...я так думаю.
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Max про Orbot 15.0.1 RC3 для Android [09-01-2016]

Klass. The system is work.respect company
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