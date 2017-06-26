Compton для Windows

Compton 1.49

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Описание Compton 1.49Описание   Скачать Compton 1.49СКАЧАТЬ (466 Кб) Скриншоты Compton 1.49Скриншоты (3)   Статистика Compton 1.49Статистика   Отзывы о Compton 1.49Отзывы (0)  
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Compton - небольшая системная утилита, которая покажет Вам подробную информацию о всех подключенных к ПК носителях информации. Это могут быть и жесткие диски, и внешние накопители, и USB-флешки. Здесь в едином окошке доступны такие сведения как марка (производитель) и модель носителя, объем, серийный номер, версия прошивки, метка и другие.

Но и это не все. Если кликнуть правой кнопкой мышки по выбранному носителю, то можно открыть дополнительные опции и инструменты:

  • извлечение всех данных S.M.A.R.T.,
  • полная очистка диска,
  • безопасное удаление,
  • отладка.

В общем-то, все достаточно просто, но весьма информативно - если хотите знать всю информацию о своих носителях данных, то Compton сможет в этом помочь.

Скриншоты Compton:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 258
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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