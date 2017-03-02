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Need for Speed No Limits для Android

Need for Speed No Limits 1.8.4 для Android

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Описание Need for Speed No Limits 1.8.4 для AndroidОписание   Скачать Need for Speed No Limits 1.8.4 для AndroidСКАЧАТЬ (15,21 Мб) Скриншоты Need for Speed No Limits 1.8.4 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Need for Speed No Limits 1.8.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Need for Speed No Limits 1.8.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Need for Speed No Limits – одна из самых популярных гоночных игр приходит на ваше устройство. Как и во всех играх серии, вы будете прокачивать свою тачку, побеждая других игроков в гоночных заездах. Победы в гонках дадут возможность повысить свою репутацию, заработать средства, получить доступ к новым машинам и новым соревнованиям.

Количество машин, представленных в игре, достаточно большое количество и вы сможете выбирать между реальными тачками Subaru BRZ, BMW M4, McLaren 650s, Porsche 911 и др. С помощью мастерской вы сможете улучшить любую из моделей до состояния супер-кара. В вашем распоряжении будут до 2.5 миллионов комбинаций, и вы сможете превратить ваш стоковый автомобиль в гоночный болид.

Традиционно, в Need for Speed вас ожидают сумасшедшие заезды, отчаянные соперники, скоростные «зоны нитро», трамплины и препятствия, а также погони с полицейскими и гоночные дуэли с местными бандитами.

Приложение скачивает дополнительные файлы размером ≈1 Гб, требуется беспроводная связь Wi-Fi.

Что нового в Need for Speed No Limits 1.8.4 для Android?
  • Побеждайте в особом событии Лил Уэйна, чтобы получить Mercedes-AMG C63 S купе 2016 г.
  • Станьте VIP для Лил Уэйна и его команды, приняв участие в новом сезоне «Соперников в Блэкридже».
  • Выиграйте BMW M2 купе 2016 г. в новом событии «Скоростной полосы».
  • Доминируйте в событии «Скоростной полосы» с возвращением Ford GT 2006 г.
Скриншоты Need for Speed No Limits:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 741
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки

Отзывы о программе Need for Speed No Limits

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