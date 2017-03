Need for Speed No Limits 1.8.4 для Android

Need for Speed No Limits 1.8.4 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 15,21 Мб) Скриншоты (10) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Need for Speed No Limits – одна из самых популярных гоночных игр приходит на ваше устройство. Как и во всех играх серии, вы будете прокачивать свою тачку, побеждая других игроков в гоночных заездах. Победы в гонках дадут возможность повысить свою репутацию, заработать средства, получить доступ к новым машинам и новым соревнованиям. Количество машин, представленных в игре, достаточно большое количество и вы сможете выбирать между реальными тачками Subaru BRZ, BMW M4, McLaren 650s, Porsche 911 и др. С помощью мастерской вы сможете улучшить любую из моделей до состояния супер-кара. В вашем распоряжении будут до 2.5 миллионов комбинаций, и вы сможете превратить ваш стоковый автомобиль в гоночный болид. Традиционно, в Need for Speed вас ожидают сумасшедшие заезды, отчаянные соперники, скоростные «зоны нитро», трамплины и препятствия, а также погони с полицейскими и гоночные дуэли с местными бандитами. Приложение скачивает дополнительные файлы размером ≈1 Гб, требуется беспроводная связь Wi-Fi. Что нового в Need for Speed No Limits 1.8.4 для Android?

Побеждайте в особом событии Лил Уэйна, чтобы получить Mercedes-AMG C63 S купе 2016 г.

Станьте VIP для Лил Уэйна и его команды, приняв участие в новом сезоне «Соперников в Блэкридже».

Выиграйте BMW M2 купе 2016 г. в новом событии «Скоростной полосы».

Доминируйте в событии «Скоростной полосы» с возвращением Ford GT 2006 г. Скриншоты Need for Speed No Limits: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 1 741 Разработчик Electronic Arts Последнее обновление 02.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Гонки Отзывы о программе Need for Speed No Limits Admin Отзывов о программе Need for Speed No Limits 1.8.4 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости