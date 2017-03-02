Need for Speed No Limits – одна из самых популярных гоночных игр приходит на ваше устройство. Как и во всех играх серии, вы будете прокачивать свою тачку, побеждая других игроков в гоночных заездах. Победы в гонках дадут возможность повысить свою репутацию, заработать средства, получить доступ к новым машинам и новым соревнованиям.

Количество машин, представленных в игре, достаточно большое количество и вы сможете выбирать между реальными тачками Subaru BRZ, BMW M4, McLaren 650s, Porsche 911 и др. С помощью мастерской вы сможете улучшить любую из моделей до состояния супер-кара. В вашем распоряжении будут до 2.5 миллионов комбинаций, и вы сможете превратить ваш стоковый автомобиль в гоночный болид.

Традиционно, в Need for Speed вас ожидают сумасшедшие заезды, отчаянные соперники, скоростные «зоны нитро», трамплины и препятствия, а также погони с полицейскими и гоночные дуэли с местными бандитами.

Приложение скачивает дополнительные файлы размером ≈1 Гб, требуется беспроводная связь Wi-Fi.