ТОП-сегодня раздела "Инсталляторы" Inno Setup 5.5.9 Inno Setup - бесплатный инструмент для создания инсталляторов с большим количеством полезных функций. Позволяет определить все записи в файлах реестра и fastInstall 1.3.2 fastInstall - мощное и легкое в использовании приложение для создания установочных пакетов. fastInstall позволяет создавать профессиональные инсталляционные Exe to MSI Converter 3.0.68.1 Exe to MSI converter преобразует обычные инсталляторы .exe в MSI (Microsoft Software Installer) пакеты. Вы также можете создавать сценарии автоматической установки Cameyo 3.1.1443 Cameyo - отличное приложение для создания портативных версий любых программ и утилит NetScat Extreme Installer 1.15 NetScat Extreme Installer - программа для создания инсталляторов. Несмотря на простоту всех действий, выполняемых при построении инсталлятора, создает внешне Free UPX 2.4 Free UPX - графический интерфейс для UPX (the Ultimate Packer for eXecutables). Позволяет сжимать и распаковывать файлы, производимые в соответствии с Microsoft