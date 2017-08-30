EMCO MSI Package Builder для Windows

EMCO MSI Package Builder Pro 6.1.8.2731

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Описание EMCO MSI Package Builder Pro 6.1.8.2731Описание   Скачать EMCO MSI Package Builder Pro 6.1.8.2731СКАЧАТЬ (58,36 Мб) Скриншоты EMCO MSI Package Builder Pro 6.1.8.2731Скриншоты (3)   Статистика EMCO MSI Package Builder Pro 6.1.8.2731Статистика   Отзывы о EMCO MSI Package Builder Pro 6.1.8.2731Отзывы (0)  
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EMCO MSI Package Builder - отличный редактор для разработчиков программного обеспечения, предназначенный для легкого и быстрого создания пакетов MSI. Программа содержит мощные функции качественного построения и редактирования MSI-сборки.

EMCO MSI Package Builder позволяет создавать MSI двумя способами:

  • автоматически с помощью технологии технологии отслеживания изменений,
  • в ручном режиме с помощью грамотно продуманного пошагового визуального редактора.

Кроме этого, приложение может использоваться для упаковки и конвертирования установщиков EXE, преобразовывая их в MSI-пакет для более удобной инсталляции. Это, кстати, позволяет системным администраторам удаленно выполнять установку таких сборок на компьютеры пользователей (нужны дополнительно инструменты удаленного администрирования).

Конечно, программа EMCO MSI Package Builder ориентирована в первую очередь на разработчиков ПО и требует определенных знаний в этой области. Однако, если такие знания имеются, то создание собственных MSI-пакетов превратится в достаточно простую процедуру, не заняв у Вас много времени.

Скриншоты EMCO MSI Package Builder:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $599.00
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 409
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИнсталляторы
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Отзывы о программе EMCO MSI Package Builder

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