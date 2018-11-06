VKPoster для Windows

VKPoster 4.0

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Описание VKPoster 4.0Описание   Скачать VKPoster 4.0СКАЧАТЬ (14,57 Мб) Скриншоты VKPoster 4.0Скриншоты (2)   Статистика VKPoster 4.0Статистика   Отзывы о VKPoster 4.0Отзывы (13)  
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5.00 из 5, всего оценок - 78
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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VKPoster - удобная, профессиональная и совершенно бесплатная программа для отложенного постинга в сообществе ВКонтакте. Если Вы активный пользователь сети VK.com и часто публикуете сообщения, то наверняка сталкивались с необходимостью размещения уведомлений и публикаций в заданное время, когда Вы физически этого сделать не можете. Вот как раз для таких ситуаций и пригодится инструмент VKPoster.

Конечно, отложенный постинг доступен и внутри самой платформы ВКонтакте, но это приложение дает несколько дополнительных преимуществ и важных функций:

  • возможность отправки изображений
  • возможность прикрепления ссылки к сообщению
  • сохранение ID последнего сообщества

Программа проста в использовании и потребляет совсем немного системных ресурсов. Так что если ищите хорошее приложение для отложенного постинга ВКонтакте, то обратите внимание на этот инструмент.

Скриншоты VKPoster:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 957
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, форумы
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Отзывы о программе VKPoster

Оксана про VKPoster 3.5 [16-01-2018]

Какое то время назад пробовала одну из первых версий, программа не работала, но админы что то чинили, а потом мне было не до этого. Сейчас снова понадобилось, проверила все ок! :)
Спасибо, тем более бесплатно :)
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Евгения про VKPoster 3.5 [30-06-2017]

Привет) У меня такой вопрос: "Каков лимит отправки объявлений через эту программу? Просто утром делала рассылку, вечером решила повторить, и страницу заморозили.
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Анна в ответ Евгения про VKPoster 3.5 [20-10-2017]

Лимита у программы нет, забанили вас видимо потому, что много рассылали, и те кому рассылали пожаловались, достаточно 1 сообщения.
Так-то у программы есть группа, в которой можно спросит админов, там отвечают.
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Антон про VKPoster 3.0 [23-05-2016]

Как были косяки с отправкой картинок, так и остались. Надеюсь, в следующей версии поправят.
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Николай в ответ Антон про VKPoster 3.0 [16-06-2016]

У меня тоже поначалу были, но потом все наладилось само собой, видимо в самом вк что то сломалось, т.к. программа использует их апишки
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Михаил про VKPoster 3.0 [15-01-2016]

программа очень понравилась
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Маша про VKPoster 2.3 [17-12-2015]

Программа позволила мне перевести мое сообщество полностью на нее.
Радует, что она бесплатна и в группе могут подсказать, что и как.
Особенно впечатлила версия 2, ведь имеено с нее, я перестала пользоваться сервисами и полностью доверила управление группой этой замечательной программе. Спасибо разработчикам!
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