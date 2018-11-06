VKPoster - удобная, профессиональная и совершенно бесплатная программа для отложенного постинга в сообществе ВКонтакте. Если Вы активный пользователь сети VK.com и часто публикуете сообщения, то наверняка сталкивались с необходимостью размещения уведомлений и публикаций в заданное время, когда Вы физически этого сделать не можете. Вот как раз для таких ситуаций и пригодится инструмент VKPoster.

Конечно, отложенный постинг доступен и внутри самой платформы ВКонтакте, но это приложение дает несколько дополнительных преимуществ и важных функций:

возможность отправки изображений

возможность прикрепления ссылки к сообщению

сохранение ID последнего сообщества

Программа проста в использовании и потребляет совсем немного системных ресурсов. Так что если ищите хорошее приложение для отложенного постинга ВКонтакте, то обратите внимание на этот инструмент.