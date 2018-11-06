VKPoster - удобная, профессиональная и совершенно бесплатная программа для отложенного постинга в сообществе ВКонтакте. Если Вы активный пользователь сети VK.com и часто публикуете сообщения, то наверняка сталкивались с необходимостью размещения уведомлений и публикаций в заданное время, когда Вы физически этого сделать не можете. Вот как раз для таких ситуаций и пригодится инструмент VKPoster.
Конечно, отложенный постинг доступен и внутри самой платформы ВКонтакте, но это приложение дает несколько дополнительных преимуществ и важных функций:
возможность отправки изображений
возможность прикрепления ссылки к сообщению
сохранение ID последнего сообщества
Программа проста в использовании и потребляет совсем немного системных ресурсов. Так что если ищите хорошее приложение для отложенного постинга ВКонтакте, то обратите внимание на этот инструмент.
VK Notification - отличное приложение для всех пользователей популярнейшей российской социальной сети ВКонтакте, позволяющее мгновенно получать оповещения из групп и
Отзывы о программе VKPoster
Оксана про VKPoster 3.5 [16-01-2018]
Какое то время назад пробовала одну из первых версий, программа не работала, но админы что то чинили, а потом мне было не до этого. Сейчас снова понадобилось, проверила все ок! :)
Спасибо, тем более бесплатно :) | | Ответить
Евгения про VKPoster 3.5 [30-06-2017]
Привет) У меня такой вопрос: "Каков лимит отправки объявлений через эту программу? Просто утром делала рассылку, вечером решила повторить, и страницу заморозили. | | Ответить
Анна в ответ Евгения про VKPoster 3.5 [20-10-2017]
Лимита у программы нет, забанили вас видимо потому, что много рассылали, и те кому рассылали пожаловались, достаточно 1 сообщения.
Так-то у программы есть группа, в которой можно спросит админов, там отвечают. 1 | | Ответить
Антон про VKPoster 3.0 [23-05-2016]
Как были косяки с отправкой картинок, так и остались. Надеюсь, в следующей версии поправят. | 2 | Ответить
Николай в ответ Антон про VKPoster 3.0 [16-06-2016]
У меня тоже поначалу были, но потом все наладилось само собой, видимо в самом вк что то сломалось, т.к. программа использует их апишки 1 | | Ответить
Программа позволила мне перевести мое сообщество полностью на нее.
Радует, что она бесплатна и в группе могут подсказать, что и как.
Особенно впечатлила версия 2, ведь имеено с нее, я перестала пользоваться сервисами и полностью доверила управление группой этой замечательной программе. Спасибо разработчикам! 3 | | Ответить