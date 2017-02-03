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Творческая студия YouTube для Android

Творческая студия YouTube 16.50.205 для Android

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Описание Творческая студия YouTube 16.50.205 для AndroidОписание   Скачать Творческая студия YouTube 16.50.205 для AndroidСКАЧАТЬ (7,41 Мб) Скриншоты Творческая студия YouTube 16.50.205 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Творческая студия YouTube 16.50.205 для AndroidСтатистика   Отзывы о Творческая студия YouTube 16.50.205 для AndroidОтзывы (0)  
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Творческая студия YouTube - официальное Android-приложение от Google, благодаря которому владельцы Youtube-каналов могут получать подробную статистику, просматривать новые комментарии посетителей и отвечать на них, получать оповещения и всегда быть в курсе событий.

С помощью программы можно узнать количество просмотров выбранного ролика на канале, время просмотра, количество подписчиков, количество лайков/дизлайков, источники трафика за последние 28 дней и пр.

Основные возможности программы Творческая студия YouTube:

  • Мониторинг эффективности канала и видео с помощью удобных отчетов YouTube Analytics.
  • Возможность фильтровать комментарии и сообщения и отвечать на них.
  • Получение оповещений о важных событиях.
  • Возможность изменять описание и настройки видео.
Что нового в Творческая студия YouTube 16.50.205 для Android?
  • Появилась возможность изменять собственные значки на мобильных устройствах.
Скриншоты Творческая студия YouTube:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 965
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Творческая студия YouTube отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Творческая студия YouTube

Admin

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