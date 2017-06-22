SOMA Messenger для Android

SOMA Messenger 1.7.5 для Android

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Описание SOMA Messenger 1.7.5 для AndroidОписание   Скачать SOMA Messenger 1.7.5 для AndroidСКАЧАТЬ (27,29 Мб) Скриншоты SOMA Messenger 1.7.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика SOMA Messenger 1.7.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о SOMA Messenger 1.7.5 для AndroidОтзывы (0)  
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SOMA Messenger - удобное и быстрое приложение для обмена голосовыми, HD-видео вызовами и текстовыми сообщениями. Благодаря использованию фирменной распределенной технологии с серверами по всему миру, SOMA Messenger обеспечивает очень быстрое соединение - видеовызовы не имеют буферизации.

Правда для этого необходимо наличие качественного и скоростного Интернет-соединения. Также к достоинствам приложения следует отнести наличие шифрования, эмограмм, возможность участия в групповом чате до 500 пользователей, подтверждение доставки сообщений и многое другое.

Основные возможности приложения:

  • Шифрование по протоколу 2048-бит RSA и 256-бит AES.
  • Удаление сообщений сразу после доставки.
  • Высокая скорость обмена сообщений.
  • Возможность совершать HD-видео вызовы.
  • Групповые чаты с числом пользователей до 500.
  • Подтверждение доставки сообщений.
  • Наличие эмограмм и др.
Что нового в SOMA Messenger 1.7.5 для Android?
  • SOMA Web: используйте веб-версию для общения с друзьями на своём компьютере.
  • Множественный выбор: пересылайте или удаляйте несколько сообщений одновременно.
  • Режим «Легкий»: улучшены функции «Говорить в простом режиме».
  • Исправлены ошибки и внедрены усовершенствования.
Скриншоты SOMA Messenger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 714
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе SOMA Messenger

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