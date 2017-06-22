SOMA Messenger - удобное и быстрое приложение для обмена голосовыми, HD-видео вызовами и текстовыми сообщениями. Благодаря использованию фирменной распределенной технологии с серверами по всему миру, SOMA Messenger обеспечивает очень быстрое соединение - видеовызовы не имеют буферизации.

Правда для этого необходимо наличие качественного и скоростного Интернет-соединения. Также к достоинствам приложения следует отнести наличие шифрования, эмограмм, возможность участия в групповом чате до 500 пользователей, подтверждение доставки сообщений и многое другое.

Основные возможности приложения: