Gmail - одно из лучших Android-приложений для работы с электронной почтой, разработанное компанией Google.

Программа объединяет в себе все самые необходимые функции и инструменты, как например защита от спама, автоматическая сортировка почты, уведомления о входящей корреспонденции, встроенный поиск по почте, поддержка нескольких почтовых аккаунтов и многое другое.

У пользователя присутствует возможность читать сообщения и отвечать на них без Интернет-подключения, отмечать выбранные письма, изменять их ярлыки, игнорировать нежелательные письма, блокировать выбранных отправителей, отправлять на печать, перемещать их в выбранные папки и многое другое.

Ключевые особенности Gmail: