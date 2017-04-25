Gmail для Android

Gmail 7.4.9.153522397 для Android

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Описание Gmail 7.4.9.153522397 для AndroidОписание   Скачать Gmail 7.4.9.153522397 для AndroidСКАЧАТЬ (18,59 Мб) Скриншоты Gmail 7.4.9.153522397 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Gmail 7.4.9.153522397 для AndroidСтатистика   Отзывы о Gmail 7.4.9.153522397 для AndroidОтзывы (0)  
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Gmail - одно из лучших Android-приложений для работы с электронной почтой, разработанное компанией Google.

Программа объединяет в себе все самые необходимые функции и инструменты, как например защита от спама, автоматическая сортировка почты, уведомления о входящей корреспонденции, встроенный поиск по почте, поддержка нескольких почтовых аккаунтов и многое другое.

У пользователя присутствует возможность читать сообщения и отвечать на них без Интернет-подключения, отмечать выбранные письма, изменять их ярлыки, игнорировать нежелательные письма, блокировать выбранных отправителей, отправлять на печать, перемещать их в выбранные папки и многое другое.

Ключевые особенности Gmail:

  • Возможность чтения сообщений и отвечать на них без Интернет-подключения.
  • Встроенный поиск по почте.
  • Автоматическая сортировка почты.
  • Наличие защиты от спама.
  • Наличие встроенного хранилища на 15 Гб.
  • Поддержка нескольких почтовых акаунтов.
  • Управление жестами.
  • Подтверждение удаления, архивации и отправки писем.
  • Автомасштабирование и многое другое.
Что нового в Gmail 7.4.9.153522397 для Android?
  • Пользователи сторонних адресов теперь могут помечать сообщения как спам.
  • При помощи клавиатуры Gboard в сообщения можно добавлять GIF-картинки.
Скриншоты Gmail:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 505
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail
 Программа Gmail отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Gmail

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