Яндекс.Почта 3.09 для Android
Яндекс.Почта - официальный клиент для доступа с Android-смартфона на ваш почтовый аккаунт на Яндексе. Позволяет просматривать письма в HTML-формате, вставлять в
Код Доступа Mail.Ru 1.1.0 для Android
Код Доступа Mail.Ru - фирменное приложение от популярного почтового (и не только) сервиса Mail.Ru, которое создаёт одноразовые коды для входа в Почту и другие
TrustPort Skytale 1.1 для Android
TrustPort Skytale - приложение для шифрования SMS и текстовых сообщений в электронной почте. Простой пользовательский интерфейс позволит осуществить шифрование
myMail 5.4.2.20572 для Android
myMail – регистрируйте бесплатные ящики вида логин@my.com или работайте с учетным записями популярных почтовых сервисов: Yandex, Gmail, Rambler, Mail.Ru, Microsoft
SMS2Email Buddy 1.0 для Android
SMS2Email Buddy - утилита, позволяющая автоматически отправлять все поступающие на телефон SMS на один или несколько адресов электронной почты. Утилита очень проста
Vide.me 3.03 для Android
Vide.me - приложение для Android, которое позволяет использовать мобильное устройство для отправки видео-сообщений своим друзьям