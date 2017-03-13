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HARDiNFO для Android

HARDiNFO 1.28 для Android

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Описание HARDiNFO 1.28 для AndroidОписание   Скачать HARDiNFO 1.28 для AndroidСКАЧАТЬ (5,25 Мб) Скриншоты HARDiNFO 1.28 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика HARDiNFO 1.28 для AndroidСтатистика   Отзывы о HARDiNFO 1.28 для AndroidОтзывы (0)  
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HARDiNFO - системное приложение для Android-устройств, которое покажет полноценную информацию о вашем девайсе, его "начинке", технических характеристиках и сетевых настройках. Эта программа имеет 12 основных разделов, каждый из которых отвечает за определенное направление представляемых данных.

  1. System Overview. Общая информация о системе Android (версия), названии устройства, типе процессора и разрешении экрана.
  2. Memoru Boost. Оптимизация девайса за счет освобождения занятой, но неиспользуемой оперативной памяти, очистки кэша и остановки ненужных процессов.
  3. CPU/Processor. Расширенная информация о процессоре смартфона или планшета - количество ядер, частота. Также показывается соотношение нагрузки на процессор системой и пользовательскими программами.
  4. RAM/Memory. Анализ оперативной памяти - общий, занятый и свободный размер.
  5. Storage. Анализ памяти жесткого диска - общее пространство, занятое и свободное место.
  6. Apps. Информация о всех установленных приложениях, в том числе данные версии и размер.
  7. Battery. Характеристика аккумулятора - тип, температура, вольтаж, состояние.
  8. Network. Сетевая плата - IP-адрес, IMEI, ISP.
  9. WiFi. Информация о WiFi-модуле - IP-адрес, MAC-адрес, DNS, скорость.
  10. Bluetooth. Информация о Bluetooth-модуле.
  11. GPS. Состояние технологии позиционирования.
  12. Sensors. Мониторинг сенсоров устройства.

Таким образом, с HARDiNFO вы будете владеть всей информацией о своем устройстве, сможете контролировать его характеристики, при необходимости своевременно оптимизировать производительность и тем самым продлите жизнь смартфона или планшета.

Скриншоты HARDiNFO:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 235
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе HARDiNFO

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