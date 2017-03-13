HARDiNFO - системное приложение для Android-устройств, которое покажет полноценную информацию о вашем девайсе, его "начинке", технических характеристиках и сетевых настройках. Эта программа имеет 12 основных разделов, каждый из которых отвечает за определенное направление представляемых данных.
System Overview. Общая информация о системе Android (версия), названии устройства, типе процессора и разрешении экрана.
Memoru Boost. Оптимизация девайса за счет освобождения занятой, но неиспользуемой оперативной памяти, очистки кэша и остановки ненужных процессов.
CPU/Processor. Расширенная информация о процессоре смартфона или планшета - количество ядер, частота. Также показывается соотношение нагрузки на процессор системой и пользовательскими программами.
RAM/Memory. Анализ оперативной памяти - общий, занятый и свободный размер.
Storage. Анализ памяти жесткого диска - общее пространство, занятое и свободное место.
Apps. Информация о всех установленных приложениях, в том числе данные версии и размер.
WiFi. Информация о WiFi-модуле - IP-адрес, MAC-адрес, DNS, скорость.
Bluetooth. Информация о Bluetooth-модуле.
GPS. Состояние технологии позиционирования.
Sensors. Мониторинг сенсоров устройства.
Таким образом, с HARDiNFO вы будете владеть всей информацией о своем устройстве, сможете контролировать его характеристики, при необходимости своевременно оптимизировать производительность и тем самым продлите жизнь смартфона или планшета.