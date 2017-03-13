HARDiNFO - системное приложение для Android-устройств, которое покажет полноценную информацию о вашем девайсе, его "начинке", технических характеристиках и сетевых настройках. Эта программа имеет 12 основных разделов, каждый из которых отвечает за определенное направление представляемых данных.

System Overview. Общая информация о системе Android (версия), названии устройства, типе процессора и разрешении экрана. Memoru Boost. Оптимизация девайса за счет освобождения занятой, но неиспользуемой оперативной памяти, очистки кэша и остановки ненужных процессов. CPU/Processor. Расширенная информация о процессоре смартфона или планшета - количество ядер, частота. Также показывается соотношение нагрузки на процессор системой и пользовательскими программами. RAM/Memory. Анализ оперативной памяти - общий, занятый и свободный размер. Storage. Анализ памяти жесткого диска - общее пространство, занятое и свободное место. Apps. Информация о всех установленных приложениях, в том числе данные версии и размер. Battery. Характеристика аккумулятора - тип, температура, вольтаж, состояние. Network. Сетевая плата - IP-адрес, IMEI, ISP. WiFi. Информация о WiFi-модуле - IP-адрес, MAC-адрес, DNS, скорость. Bluetooth. Информация о Bluetooth-модуле. GPS. Состояние технологии позиционирования. Sensors. Мониторинг сенсоров устройства.

Таким образом, с HARDiNFO вы будете владеть всей информацией о своем устройстве, сможете контролировать его характеристики, при необходимости своевременно оптимизировать производительность и тем самым продлите жизнь смартфона или планшета.