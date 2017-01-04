Tango - бесплатное приложение для общения с близкими Вам людьми посредством голосовых и видео звонков где бы они не находились. Поддерживаются также текстовые сообщения и общение в чате (тет-а-тет или групповой), отправка фотографий и видеофайлов.

Для более разнообразного и веселого общения предусмотрено использование разнообразных статусов, наклеек, стикеров и других забавных и стильных эмоджи.

Конечно, для работы приложения и связи с друзьями понадобится доступ в интернет. При этом само качество звонков не зависит от типа подключения к всемирной паутине и будет одинаково высоким и в Wi-Fi, и в 3G, и в 4G-сетях.

В приложении Tango можно просматривать профили других пользователей и знакомиться с новыми людьми. А еще здесь много открытых сообществ с интересными темами для бесед, к которым Вы совершенно свободно присоединяетесь, высказывая свои идеи и мысли. Ну и не осталось это коммуникационное приложение без развлекательной составляющей: доступно несколько увлекательных игр разных жанров, в которые можно играть как самому, так и с друзьями.

Основные возможности Tango: