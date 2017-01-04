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Tango для iOS

Tango 3.30.214506 для iPhone, iPad

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Описание Tango 3.30.214506 для iPhone, iPadОписание   Скачать Tango 3.30.214506 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (129 Мб) Скриншоты Tango 3.30.214506 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Tango 3.30.214506 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Tango 3.30.214506 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Tango - бесплатное приложение для общения с близкими Вам людьми посредством голосовых и видео звонков где бы они не находились. Поддерживаются также текстовые сообщения и общение в чате (тет-а-тет или групповой), отправка фотографий и видеофайлов.

Для более разнообразного и веселого общения предусмотрено использование разнообразных статусов, наклеек, стикеров и других забавных и стильных эмоджи.

Конечно, для работы приложения и связи с друзьями понадобится доступ в интернет. При этом само качество звонков не зависит от типа подключения к всемирной паутине и будет одинаково высоким и в Wi-Fi, и в 3G, и в 4G-сетях.

В приложении Tango можно просматривать профили других пользователей и знакомиться с новыми людьми. А еще здесь много открытых сообществ с интересными темами для бесед, к которым Вы совершенно свободно присоединяетесь, высказывая свои идеи и мысли. Ну и не осталось это коммуникационное приложение без развлекательной составляющей: доступно несколько увлекательных игр разных жанров, в которые можно играть как самому, так и с друзьями.

Основные возможности Tango:

  • Бесплатные звонки высокого качества
  • Отправка текстовых сообщений и создание групповых чатов
  • Обмен новостями и фотографиями
  • Доступен просмотр профилей других пользователей
  • Возможность участия в открытых обсуждениях
  • Увлекательные игры

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Tango:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 140
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - ICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Tango

Admin

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