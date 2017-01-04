Tango - бесплатное приложение для общения с близкими Вам людьми посредством голосовых и видео звонков где бы они не находились. Поддерживаются также текстовые сообщения и общение в чате (тет-а-тет или групповой), отправка фотографий и видеофайлов.
Для более разнообразного и веселого общения предусмотрено использование разнообразных статусов, наклеек, стикеров и других забавных и стильных эмоджи.
Конечно, для работы приложения и связи с друзьями понадобится доступ в интернет. При этом само качество звонков не зависит от типа подключения к всемирной паутине и будет одинаково высоким и в Wi-Fi, и в 3G, и в 4G-сетях.
В приложении Tango можно просматривать профили других пользователей и знакомиться с новыми людьми. А еще здесь много открытых сообществ с интересными темами для бесед, к которым Вы совершенно свободно присоединяетесь, высказывая свои идеи и мысли. Ну и не осталось это коммуникационное приложение без развлекательной составляющей: доступно несколько увлекательных игр разных жанров, в которые можно играть как самому, так и с друзьями.
Основные возможности Tango:
- Бесплатные звонки высокого качества
- Отправка текстовых сообщений и создание групповых чатов
- Обмен новостями и фотографиями
- Доступен просмотр профилей других пользователей
- Возможность участия в открытых обсуждениях
- Увлекательные игры
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app