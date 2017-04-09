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Icecream PDF Split&Merge для Mac

Icecream PDF Split&Merge 3.34 для Mac

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Описание Icecream PDF Split&Merge 3.34 для MacОписание   Скачать Icecream PDF Split&Merge 3.34 для MacСКАЧАТЬ (12,09 Мб) Скриншоты Icecream PDF Split&Merge 3.34 для MacСкриншоты (3)   Статистика Icecream PDF Split&Merge 3.34 для MacСтатистика   Отзывы о Icecream PDF Split&Merge 3.34 для MacОтзывы (0)  
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Icecream PDF Split&Merge – простое и удобное в использовании приложение для склеивания и разделения PDF на Mac OS X. Приложение работает в двух режимах: Склеивание PDF и Разделение PDF. Пререключение между ними производится с помощью нажатия на соответствующие кнопки в левом верхнем углу окна приложения и может быть произведено в любой момент работы с приложением.

Доступны 4 вида разделения PDF документов: удаление отдельных страниц из файла путем введениях их порядковых номеров, разбиение PDF на интервалы и на группы страниц и разделение документа постранично. Элемент интерфейса Drop zone значительно облегчает добавление множеста файлов для их последующего склеивания: переместите Drop zone на предпочитаемое место на рабочем столе и добавьте файлы для склеивания в Drop zone с помощью механизма drag and drop.

Последовательность файлов, добавленных в очередь на склеивание, может быть реорганизована — просто перетащите любой файл из списка в нужное место. Поограмма позволяет как склеивать так и разбивать документы, защищенные паролем (при условии введения верного пароля для каждого файла).

Особенности IceCream PDF Split&Merge:

  • Возможность постраничного разбиения документов, удаления определенных страниц, а также разбиения файлов по группам и диапазонам страниц.
  • Возможность склеивания неограниченного количества документов.
  • Поддержка работы с защищенными паролем документами при условии введения пароля.
  • Удобное управление файлами в очереди на склеивание.
  • Удобное сохранение файлов в подпапке, текущей папке или любой другой папке на жестком диске компьютера.
  • Полная безопасность личных документов.
  • Поддержка механизма Drag&Drop.
Что нового в Icecream PDF Split&Merge 3.34 для Mac?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Icecream PDF Split&Merge:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 67
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF

Отзывы о программе Icecream PDF Split&Merge

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