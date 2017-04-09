Icecream PDF Split&Merge – простое и удобное в использовании приложение для склеивания и разделения PDF на Mac OS X. Приложение работает в двух режимах: Склеивание PDF и Разделение PDF. Пререключение между ними производится с помощью нажатия на соответствующие кнопки в левом верхнем углу окна приложения и может быть произведено в любой момент работы с приложением.

Доступны 4 вида разделения PDF документов: удаление отдельных страниц из файла путем введениях их порядковых номеров, разбиение PDF на интервалы и на группы страниц и разделение документа постранично. Элемент интерфейса Drop zone значительно облегчает добавление множеста файлов для их последующего склеивания: переместите Drop zone на предпочитаемое место на рабочем столе и добавьте файлы для склеивания в Drop zone с помощью механизма drag and drop.

Последовательность файлов, добавленных в очередь на склеивание, может быть реорганизована — просто перетащите любой файл из списка в нужное место. Поограмма позволяет как склеивать так и разбивать документы, защищенные паролем (при условии введения верного пароля для каждого файла).

Особенности IceCream PDF Split&Merge: