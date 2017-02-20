Loaris Trojan Remover - программа для борьбы с различными современными формами киберугроз. Основным назначением программы является удаление вредоносных программ.
Поможет в тех случаях, когда стандартные антивирусные приложения не справляются с идентификацией и корректным удалением данных угроз. Утилита сканирует, обнаруживает и удаляет троянские программы и другие вредоносные программы с вашего ПК.
Приложение имеет простой интуитивно понятный интерфейс, макет которого мало чем отличается от других подобных программ.
Особенности:
Быстрая проверка важных файлов и тщательная проверка всего ПК.
Удаление вредоносных программ: троянских программ, червей, рекламного и шпионского ПО.
Удаляет дополнительные системные изменения, которые часто вносятся вредоносным ПО.
Ведет логирование действий, что поможет обнаружить поврежденные объекты.
Защита личных данных и конфиденциальности.
Содержит несколько полезных инструментов для восстановления настроек, сброшенных вредоносными приложениями: