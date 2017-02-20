Loaris Trojan Remover для Windows

Loaris Trojan Remover 2.0.4.0

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Описание Loaris Trojan Remover 2.0.4.0Описание   Скачать Loaris Trojan Remover 2.0.4.0СКАЧАТЬ (59,27 Мб) Скриншоты Loaris Trojan Remover 2.0.4.0Скриншоты (6)   Статистика Loaris Trojan Remover 2.0.4.0Статистика   Отзывы о Loaris Trojan Remover 2.0.4.0Отзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Loaris Trojan Remover - программа для борьбы с различными современными формами киберугроз. Основным назначением программы является удаление вредоносных программ.

Поможет в тех случаях, когда стандартные антивирусные приложения не справляются с идентификацией и корректным удалением данных угроз. Утилита сканирует, обнаруживает и удаляет троянские программы и другие вредоносные программы с вашего ПК.

Приложение имеет простой интуитивно понятный интерфейс, макет которого мало чем отличается от других подобных программ.

Особенности:

  • Быстрая проверка важных файлов и тщательная проверка всего ПК.
  • Удаление вредоносных программ: троянских программ, червей, рекламного и шпионского ПО.
  • Удаляет дополнительные системные изменения, которые часто вносятся вредоносным ПО.
  • Ведет логирование действий, что поможет обнаружить поврежденные объекты.
  • Защита личных данных и конфиденциальности.
  • Содержит несколько полезных инструментов для восстановления настроек, сброшенных вредоносными приложениями:
    • сброс установок браузера;
    • сброс файла HOSTS;
    • сброс Windows Update;
    • собирает информацию о системе.
Скриншоты Loaris Trojan Remover:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыограничивает доступ к обновлениям программы и удалению обнаруженных угроз
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 516
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы - Антивирусы

Отзывы о программе Loaris Trojan Remover

алекс про Loaris Trojan Remover 1.3.8.6 [02-11-2015]

сначало просканировала ,а затем ,если хотите удалить, купите меня.
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