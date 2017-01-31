HARDiNFO - мощная системная утилита, которая расскажет все о Вашей операционной системе, параметрах имеющегося "железа", установленных драйверах, характеристиках сетевого подключения, а также проведет тестирование оборудования для выявления показателей производительности.

В этой программе содержится масса информации о практически всех элементах функционирования ПК. Все характеристики разбиты на отдельные группы:

System - общие данные операционки, тип центрального процессора, оперативная память, объем жесткого диска, материнская плата, контроллеры, сетевые элементы, оптический привод и т.д.

Devices - содержит данные о мониторе, драйверах, сетевом адаптере, аудио адаптере, а также задействованных кодеках.

Peripherals - краткое описание периферийных устройств, таких как мышь, клавиатура, принтеры, факсы и др.

Mobile PC Info - характеристики PCMCI контроллера и аккумулятора устройства.

System Monitor - наблюдение за всеми процессами, сервисами и службами в операционной системе Windows.

Network - информация об учетных записях пользователей, сетевой конфигурации, а также монитор сетевой активности (недоступен в бесплатной версии).

Benchmarks - содержатся различные стресс-тесты для определения рабочих характеристик процессора, жесткого диска, CD/DVD-привода, подключения по сети, видеокарты и др.

В целом, HARDiNFO позволит Вам полностью владеть информацией о Вашем ПК и его возможностях, показывая все системные характеристики, выполняя диагностику и проводя тестирование для оценки производительности имеющегося оборудования.