HARDiNFO для Windows

HARDiNFO 8.00.2350

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Описание HARDiNFO 8.00.2350Описание   Скачать HARDiNFO 8.00.2350СКАЧАТЬ (29,78 Мб) Скриншоты HARDiNFO 8.00.2350Скриншоты (9)   Статистика HARDiNFO 8.00.2350Статистика   Отзывы о HARDiNFO 8.00.2350Отзывы (0)  
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HARDiNFO - мощная системная утилита, которая расскажет все о Вашей операционной системе, параметрах имеющегося "железа", установленных драйверах, характеристиках сетевого подключения, а также проведет тестирование оборудования для выявления показателей производительности.

В этой программе содержится масса информации о практически всех элементах функционирования ПК. Все характеристики разбиты на отдельные группы:

  • System - общие данные операционки, тип центрального процессора, оперативная память, объем жесткого диска, материнская плата, контроллеры, сетевые элементы, оптический привод и т.д.
  • Devices - содержит данные о мониторе, драйверах, сетевом адаптере, аудио адаптере, а также задействованных кодеках.
  • Peripherals - краткое описание периферийных устройств, таких как мышь, клавиатура, принтеры, факсы и др.
  • Mobile PC Info - характеристики PCMCI контроллера и аккумулятора устройства.
  • System Monitor - наблюдение за всеми процессами, сервисами и службами в операционной системе Windows.
  • Network - информация об учетных записях пользователей, сетевой конфигурации, а также монитор сетевой активности (недоступен в бесплатной версии).
  • Benchmarks - содержатся различные стресс-тесты для определения рабочих характеристик процессора, жесткого диска, CD/DVD-привода, подключения по сети, видеокарты и др.

В целом, HARDiNFO позволит Вам полностью владеть информацией о Вашем ПК и его возможностях, показывая все системные характеристики, выполняя диагностику и проводя тестирование для оценки производительности имеющегося оборудования.

Скриншоты HARDiNFO:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)16 / 751
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты

Отзывы о программе HARDiNFO

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