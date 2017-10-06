Bopup Messenger для Android

Bopup Messenger 1.1.0.171004 для Android

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Описание Bopup Messenger 1.1.0.171004 для AndroidОписание   Скачать Bopup Messenger 1.1.0.171004 для AndroidСКАЧАТЬ (822 Кб) Скриншоты Bopup Messenger 1.1.0.171004 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Bopup Messenger 1.1.0.171004 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bopup Messenger 1.1.0.171004 для AndroidОтзывы (0)  
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Bopup Messenger - бесплатное и удобное в использовании приложение для безопасного общения с другими пользователями использующих мобильные устройства Android или персональные компьютеры, которое осуществляется посредством передачи мгновенных сообщений, надежно зашифрованных и хранящихся на персональном сервере сообщений.

Шифрование основано на обмене ключей Diffie-Hellmann для генерации публичных и скрытых ключей, а вся информация кодируется с помощью алгоритма CAST-128. Предлагаемая функциональность включает личный и групповой чат, новостные сообщения, отправку сообщений даже если адресат отсутствует в сети, передачу статуса присутствия пользователей из Списка Контактов.

Bopup Messenger главным образом предназначен для использования в бизнес и корпоративной средах, и позволяет компаниям и их офисам иметь собственную безопасную и полностью контролируемую среду надежной передачи мгновенных сообщений. Все взаимодействие между пользователями основано на внутреннем сервере сообщений Bopup Communication Server, который должен быть установлен в локальной инфраструктуре самой организации.

Сервер поддерживает клиентские подключения с компьютеров под управлением OC Windows, а также мобильных устройств для Android, и его функции включают ведение истории переписки, управление пользователями и их группами, систему запланированной и автоматизированной рассылки сообщений и экстренного уведомления пользователей.

Что нового в Bopup Messenger 1.1.0.171004 для Android?
  • Исправлены ошибки с потерей связи с сервером сообщений, когда приложение запущено в фоне;
  • Исправлено отсутствие звукового сигнала при получении новых сообщений;
  • Огромное количество других исправлений и улучшений;
Скриншоты Bopup Messenger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанский
Закачек (сегодня/всего)0 / 156
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Bopup Messenger

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