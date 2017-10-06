Viber 7.7.0.21 для Android
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.
WhatsApp 2.17.350 для Android
WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео,
LINE 7.13.0 для Android
LINE – общайтесь без границ с друзьями и близкими, отправляйте им смайлики, сообщения, фото и видео. Совершайте голосовые и видео звонки без ограничений, общайтесь в
Skype 7.46.0.596 для Android
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в
Telegram 4.3.0 для Android
Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими
Мобильный Агент Mail.Ru 6.15 для Android
Мобильный Агент Mail.Ru – видеочат и обмен сообщениями в одном приложении. Осуществляйте звонки за границу по выгодным тарифам, обменивайтесь стикерами, смайлами,