Bopup Messenger - бесплатное и удобное в использовании приложение для безопасного общения с другими пользователями использующих мобильные устройства Android или персональные компьютеры, которое осуществляется посредством передачи мгновенных сообщений, надежно зашифрованных и хранящихся на персональном сервере сообщений.

Шифрование основано на обмене ключей Diffie-Hellmann для генерации публичных и скрытых ключей, а вся информация кодируется с помощью алгоритма CAST-128. Предлагаемая функциональность включает личный и групповой чат, новостные сообщения, отправку сообщений даже если адресат отсутствует в сети, передачу статуса присутствия пользователей из Списка Контактов.

Bopup Messenger главным образом предназначен для использования в бизнес и корпоративной средах, и позволяет компаниям и их офисам иметь собственную безопасную и полностью контролируемую среду надежной передачи мгновенных сообщений. Все взаимодействие между пользователями основано на внутреннем сервере сообщений Bopup Communication Server, который должен быть установлен в локальной инфраструктуре самой организации.

Сервер поддерживает клиентские подключения с компьютеров под управлением OC Windows, а также мобильных устройств для Android, и его функции включают ведение истории переписки, управление пользователями и их группами, систему запланированной и автоматизированной рассылки сообщений и экстренного уведомления пользователей.