Network Analyzer 3.4.3 для Android Бесплатная утилита для тестирования любых сетевых соединений, будь-то локальная сеть Wi-Fi или мобильный интернет. Также приложение предоставляет исчерпывающую WiFi Manager 4.2.6-213 для Android WiFi Manager – приложение отображает все доступные wifi-сети, а также показывает информацию о качестве и уровне сигнала. Удобные виджеты облегчат переключение между Wi-Fi Detector 1.2 для Android Wi-Fi Detector - программа, которая предназначена для поиска бесплатных точек доступа Wi-Fi. С помощью этого приложения можно не только обнаружить бесплатный Wi-Fi,

OpenSignal 3G 4G WiFi карты 5.17 для Android OpenSignal 3G 4G WiFi карты – если вы столкнулись с проблемой плохой связи (мобильная или Wi-Fi), используйте приложение. Встроенный компас покажет место лучшего WiFi File Transfer 1.0.9 для Android WiFi File Transfer - связывает ваш телефон с ПК через WiFi соединение без необходимости в USB кабеле. Теперь вы свободно можете переносить файлы между папками двух PDAnet 5.10 для Android PDAnet – используйте свой смартфон для подключения к интернету другого устройства (ПК, планшет или ноутбук). Связь осуществляется с помощью USB, Bluetooth или WiFi