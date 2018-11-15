Swift WiFi для Android

Swift WiFi 3.0.218.0510 для Android

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Описание Swift WiFi 3.0.218.0510 для AndroidОписание   Скачать Swift WiFi 3.0.218.0510 для AndroidСКАЧАТЬ (7,44 Мб) Скриншоты Swift WiFi 3.0.218.0510 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Swift WiFi 3.0.218.0510 для AndroidСтатистика   Отзывы о Swift WiFi 3.0.218.0510 для AndroidОтзывы (4)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Swift WiFi - бесплатное Android-приложение, которое поможет Вам подключиться к бесплатным Wi-Fi точкам доступа, база которых постоянно расширяется и уже насчитывает более 5 млн. доступных хотспотов. Программа позволяет подключаться к точкам доступа Wi-Fi безопаснее и быстрее, а также дает возможность измерять скорость сети одним кликом и организовать безопасное подключение к сети Интернет.

Кроме этого, приложение снижает суммарное излучение и оптимизирует энергопотребление мобильного устройства, путем автоматического отключения Wi-Fi в заданное пользователем время, в режиме ожидания или при отсутствии поблизости доступных точек доступа Wi-Fi.

Основные возможности:

  • Быстрое и безопасное подключение к точкам доступа Wi-Fi.
  • Возможность измерение скорости подключения.
  • Оптимизация энергопотребления мобильного устройства.
  • Наличие функции, которая превращает вашу сеть 2/3/4G в точку доступа Wi-Fi.
  • Возможность добавлять точки доступа в ручном режиме.
  • Просмотр информации о Wi-Fi хотспотах (скорость соединения, сила сигнала, IP-адрес и пр.).
  • Наличие виджета для домашнего экрана.
  • Возможность управления подключениями из шторки панели уведомлений.
  • Наличие уведомлений.
  • Наличие черного списка точек доступа Wi-Fi.
  • Встроенный оптимизатор сигнала.
Скриншоты Swift WiFi:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 725
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi
 Программа Swift WiFi отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Swift WiFi

Александр про Swift WiFi 2.0.115.4146 для Android [20-05-2018]

Прога выдает своим хозяевам в интернете все ваши манипуляции с телефоном.
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владимир про Swift WiFi 2.0.115.4146 для Android [07-06-2016]

Программа работает! А удалить ее можно через безопасность в администраторе
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Годзилыч про Swift WiFi 2.0.115.4146 для Android [07-04-2016]

Прога полная дрянь! Ворует пароли и обозначает вас на карте для всех хакеров! Прогу нельзя удалить! Она занимает память и сливает пароли! Ни в коем случае не ставьте этого трояна!
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артур про Swift WiFi 2.0.115.4146 для Android [06-03-2016]

Програма говно..не скачевайте потом невозможно удалить!!!!
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