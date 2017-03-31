Planner 5D - мобильная версия функционального инструмента, предназначенного для планировки помещений, создания дизайна интерьеров и поэтапных 3D-проектов. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу работать с программой очень легко и просто, что несомненно будет полезно пользователям, имеющим смутное представление о дизайне и проектировании.

Присутствует большое количество объектов мебели и предметов декора, которые можно изменять в размерах, цветах и материалах, что дает возможность самостоятельно спроектировать квартиру, дом, офис, кафе и другие объекты.

Основные возможности Planner 5D: