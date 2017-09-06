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Metal Soldiers для Android

Metal Soldiers 1.0.10 для Android

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Описание Metal Soldiers 1.0.10 для AndroidОписание   Скачать Metal Soldiers 1.0.10 для AndroidСКАЧАТЬ (12,12 Мб) Скриншоты Metal Soldiers 1.0.10 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Metal Soldiers 1.0.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Metal Soldiers 1.0.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Metal Soldiers – захватывающая смесь из шутера, платформера и экшена для вашего Android-устройства. Управляя храбрым металлическим солдатом, вы будете уничтожать на своем пути всех вражеских солдат и беспилотников.

В этом нелегком деле вам поможет большой арсенал огнестрельного оружия и не только. С помощью дробовиков, автоматов, огнеметов и гранатометов вы сметете все вражеские силы.

В игре не получится отсидеться в засаде, так как неумолимый таймер отсчитывает секунды до начала ковровой бомбардировки, выжить в которой не получится. Управление игрой достаточно простое и интуитивно понятное даже для самых неопытных игроков.

Скриншоты Metal Soldiers:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 157
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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