Metal Soldiers – захватывающая смесь из шутера, платформера и экшена для вашего Android-устройства. Управляя храбрым металлическим солдатом, вы будете уничтожать на своем пути всех вражеских солдат и беспилотников.

В этом нелегком деле вам поможет большой арсенал огнестрельного оружия и не только. С помощью дробовиков, автоматов, огнеметов и гранатометов вы сметете все вражеские силы.

В игре не получится отсидеться в засаде, так как неумолимый таймер отсчитывает секунды до начала ковровой бомбардировки, выжить в которой не получится. Управление игрой достаточно простое и интуитивно понятное даже для самых неопытных игроков.