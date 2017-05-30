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Moto Traffic Race для Android

Moto Traffic Race 1.0.7 для Android

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Описание Moto Traffic Race 1.0.7 для AndroidОписание   Скачать Moto Traffic Race 1.0.7 для AndroidСКАЧАТЬ (45,43 Мб) Скриншоты Moto Traffic Race 1.0.7 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Moto Traffic Race 1.0.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Moto Traffic Race 1.0.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Moto Traffic Race – в этой игре вас ожидают экстремальные гонки по городским трассам, заполненным автомобилями и различными препятствиями. На максимальной скорости обгоняйте машины, грузовики, автобусы и объезжайте пробки, пожарные машины и полицейские посты.

Попробуйте свой байк в двух игровых режима – днем или ночью и зарабатывайте максимальное количество денег. На эти средства можно усовершенствовать свою игру с помощью новых байков или новых персонажей. Можно выделить несколько особенностей Moto Traffic Race:

  • Два игровых режима.
  • Большое количество байков на выбор.
  • Реальные дорожные пробки с реальными автомобилями.
  • Приятная графика и забавный саундтрек.
Скриншоты Moto Traffic Race:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 390
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки
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